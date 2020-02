'S truagh na tha fuireach tioram air tìr

Ged a thathar a' tomhas gu bheil Alba a' cur mu 1000 tunna de sgudal a-steach dhan mhuir gach bliadhna, bha na thàinig de threallaich gu tìr às dèidh Stoirm Bhrianainn 'san Fhaoilleach na chùis iognaidh do dhaoine ann an Uibhist.

Am fàg reothart agus gaoth làidir na seachdain seo tràighean Uibhist na's truaillte buileach?

Agus leis mar a tha an t-sìde ag atharrachadh, an e rud a th' ann ris am bu chòir duinn fàs cleachdte?

Tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris.