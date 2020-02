Rinn sgioba nam ban aig Caley Thistle Inbhir Nis a' chùis air Westdyke 7-0 sa chiad ghèam aca dhen t-seasan ùr.

Tha an sgioba ag amas air an lìog a bhuannachadh am bliadhna agus gluasad suas chun dara ìre dhen SWPL.

Chuir cuideachd triùir chluicheadairean ùra an ainmean ri cùmhnantan aig a' chluba an t-seachdain-sa.

Tha tuilleadh aig Doneil MacLeòid.