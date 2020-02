Rabhadh mu flù nan eun

Image copyright NikonShutterman Image caption Thuirt Aonadh nan Tuathanach an Alba gun deach am bhìoras a lorg an t-seachdain seo chaidh, 's tha dùil gur e eòin fhiathaich a sgap e.

Chaidh rabhadh a thoirt do thuathanaich agus feadhainn a bhios a' cumail chearcan is eile gum bu chòir tèarainteachd nas làidire a bhith aca às dèidh do chùis flù nan eun a bhith air a dhearbhadh.

Thuirt Aonadh nan Tuathanach an Alba gun deach am bhìoras a lorg an t-seachdain seo chaidh, 's tha dùil gur e eòin fhiathaich a sgap e.

Chaidh a' chùis a dhearbhadh, ged nach deach innse càite a bheil an tuathanas.

Glanadh

Dh'iarr an t-aonadh air tuathanaich aig a bheil cearcan is an leithid a bhith cinnteach gu bheil feansaichean aca a' cumail eunlaith eile air falbh.

Thuirt iad gum bu chòir uidheamachd sam bith a ghlanadh ceart mus tig e faisg air na cearcan.

Thuirt neach-labhairt an NFU gu bheil iad air dèiligeadh ris a' chùis seo, agus nach eil an casg a-nis an sàs aig an tuathanas.

Ach dh'iarr iad air daoine a bhith faiceallach 'son a dhèanamh cinnteach gu bheil iad a' leantainn riaghailtean a chuirear an sàs.

San Dùbhlachd chaidh 27,000 cearc air tuathanas ann an Suffolk a spadadh, às dèidh mar a chaidh a dhearbhadh gun robh feadhainn dhiubh a' fulang le flù nan eun de ghnè H5.