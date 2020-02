Còrr is £800,000 'son pròiseactan dualchais

Image caption Chaidh an caisteal a thogail anns a' 15mh linn.

Thèid còrr is £800,000 a chosg air obair-càraidh air pròiseactan dualchais air feadh Alba, nam measg Caisteal Dhùn Olla anns an Òban, agus seann Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis.

'S e Àrrainneachd Eachdraidheil Alba a tha a' toirt seachad an t-airgid a tha a dh'aona ghnothaich airson dìon a chur air togalaichean eachdraidheil le ailtireachd shònraichte.

Gheibh Caisteal Dhùn Olla, a chaidh a thogail anns an 15mh linn, £141,605 airson obair a dhèanamh air an taobh a-muigh aige agus air an tùr.

Piseach

Tha seo mar phàirt de phròiseact nas fharsainge a tha toirt a-staigh taigh-tasgaidh agus an làrach timcheall air a' chaisteal.

Bidh Acadamaidh Chruthachail Inbhir Nis a' faighinn £500,000 airson pìos eile den t-seann làrach-sgoile ann a Midmills a dhèanamh suas.

Tha an togalach 125 bliadhna a dh'aois, agus tha iad mar-thà air pìos dheth a dhèanamh suas 'son àitichean-obrach dha luchd-ealain.

Bithear a-nis a' cruthachadh àitichean 'son oifisean agus àite airson buidhnean cultarail a bhith ag obair.

Arts & Crafts

Chaidh airgead a thoirt gu Taigh Hospitalfield ann an Obar Bhrothaig, taigh 'Arts and Crafts' a chaidh a thogail anns an 19mh linn a chaidh a dhealbhachadh agus a thogail leis an neach-ealain Pàdraig Allan-Fraser.

Nuair a bhàsaich esan dh'fhàg e an taigh agus an oighreachd timcheall air na dhìleab do dh'urras a chaidh a chur air dòigh 'son taic a chumail ri luchd-ealain eile agus tha sin a' leantainn chun latha diugh.

Image copyright Donald MacLeod Image caption Thuirt Rùnaire a' Chultair, Fiona Hyslop gu bheil an t-airgead seo cudromach airson na togalaichean prìseal againn a' ghlèidheadh.

Thèid togalaichean air an oighreachd a dhèanamh suas agus thèid dealbhachadh ùr a dhèanamh air a' ghàrradh - am-measg sin bidh an gàrradh-rainich bhon 19mh linn far an deach dà chraobh-rainich à Sealainn Nuadh a chur.

'S e an aon togalach mar seo a tha air fhàgail air costa sear na h-Alba.

Prìseil

Aon uair 's gu bheil an obair deiseil, bidh an t-àite fosgailte fad na bliadhna dha luchd-turais agus tha iad an dòchas gum bi e mar àite far an tèid taisbeanaidhean cultarail air adhart.

Thuirt Rùnaire a' Chultair, Fiona Hyslop, gu bheil an t-airgead seo cudromach airson na togalaichean prìseil againn a' ghlèidheadh.

"Tha mi cho toilichte gu bheil Hospitalfield House air airgead fhaighinn airson cothrom a thoirt do mhòran ùine a chur seachad ann an ionad-ealain agus gàrraidhean brèagha.

"Tha e na eisimpleir air mar a dh'fhaodar seann togalach a leasachadh agus a chleachdadh ann an dòigh ùr a tha luachmhor dhan choimhearsnachd ionadail" thuirt i.