Buaidh Bhrexit air a' Bhradan

Tha tuathanaich bhradan iomgainneach mun bhuaidh a bhitheas aig planaichean riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a thaobh Brexit air a' mhargaidh acasan.

Thuirt Buidhean Luchd-àrach Bradan na h-Alba gun deach iarraidh orra ullachadh airson cnap-starraidh malairt leis an Aonadh Eorpàich.

Tha gniomhachas a' bhradain fìor chudromach gu h-àraidh air a' Ghàidhealtachd agus anns na h-eileanan ann a bhith cumail cosnaidhean ann an àitean iomallach 'sa cheann a tuath agus air a chosta siar.

Fairpeasach

Thuirt Àrd-oifigear na buidhne, Julie Hesketh-Laird gum bhiodh taraifean dona dhaibh ach gum biodh an obair-pàipear a bharrachd a bhiodh an lùib fòrmaichean a thaobh Slàinte Às-mhalairt, cuideachd ag aobhrachadh trioblaidean.

"Tha sinne ag iarraidh gum bi bradain na h-Alba fairpeasach, agus ma tha barrachd chosgaisean an lùib a bhith reic, aig deireadh an latha 's ann air an luchd-ceannachd a thèid sin a chur 's chan eil sinn airson 's gun tachair sin.

"Bidh cus obair-pàipear cuideachd a' ciallachadh dàil aig crìochan, nach tèid an t-iasg againn a chur air falbh cho luath 's mar sin dh'fhaodadh an dà chuid droch bhuaidh a thoirt air fear de na gniomhachasan as soirbheachail ann an Alba" thuirt i.