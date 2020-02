Daibhear a' bàsachadh faisg air an Òban

Image copyright Rob Farrow/Geograph

Dh'eug fireannach 50 bliadhna a dh'aois ann an tubaist-mara faisg air an Òban madainn na Sàbaid.

Bha an duine am measg bhuidheann a bha a' daibheadh ann an Caolas Chearara aig mu 1040m.

Bha heileacoptair nam maor-cladaich agus bàta-teasargainn an Òbain an sàs anns an iomairt gus cobhair a dhèanamh air.

Thuirt Poileas Alba nach eil càil amharasach mu na thachair agus gun tèid aithisg a chur gu Neach-casaid a' Chrùin.