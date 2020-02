Rabhadh Buidhe 'son Stoirm Ciara

Tha rabhaidhean Buidhe an sàs bho Oifis na Sìde airson gaoithe agus uisge airson Alba air fad, airson a' chuid as motha den dheireadh sheachdain, agus Stoirm Ciara air fàire.

Dh'fhaodadh gun atharraich na rabhaidhean seo gu Orainds ann an cuid de sgìrean, ma dh'èiricheas neart na gaoithe.

'S i Stoirm Ciara an dàrna stoirm a chaidh ainmeachadh am-bliadhna - agus tha a h-uile coltas ann gum bi fìor dhroch bhuaidh aice - le cuid den bheachd gur i an stoirm as miosa a bhuaileas an Rìoghachd Aonaichte bho 2013.

Thàinig rabhadh bho Chaledonian Mac a' Bhriuthainn gu bheil a h-uile coltas ann gum bi maill air na seirbheisean aca thairis air an deireadh-sheachdain ri linn na stoirme.

Chuir iad ìmpidh air daoine sùil a chumail air an làraich-lìn aca, agus air na meadhanan-sòisealta, gun fhios nach tèid na seòlaidhean aca atharrachadh.

'S ann Didòmhnaich a tha dùil ris na gèiltean as miosa bho Stoirm Ciara, agus aig an ìre seo thathas den bheachd gur ann air costa siar na dùthcha as làidire a bhios a' ghaoth.

Tha dùil gun toir neart na gaoithe buaidh air drochaidean taobh siar na dùthcha - agus dh'fhaodadh gun tig casg air cuid de dhrochaidean do charbadan mòra.

Chan eil dùil gum bi i cho buileach fiadhaich Diluain, ach dh'fhaodadh gum bi frasan geamhradail ann an cuid de sgìrean.