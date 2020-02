Derek MacAoidh

Tha tuilleadh chasaidean an-diugh mu sheann Mhinistear an Ionmhais, Derek MacAoidh. Leig esan dheth a dhreuchd an-dè, an dèidh aithrisean gun robh e a' còmhradh le teacsa ri balach, 16 bliadhna de dh'aois. Tha cuideam air a-niste a dhreuchd mar Bhall ann am Pàrlamaid na h-Alba a chur bhuaithe. An-diugh tha am pàipear-naidheachd an Sun ag ràdh gun do dh'fheuch Riaghaltas na h-Alba ri stad a chur air an sgeulachd le bhith ag iarraidh ainm a' bhalaich, agus ag iarraidh adhbhair airson a dhol gu clò leis na h-aithrisean.

Corona-Bhìoras

Chaidh dearbhadh gu bheil duine à Breatainn am measg còrr is 60 air a bheil an Corona-Bhìoras air soitheach luchd-turais ann an Iapan. Tha faisg air 4,000 luchd-siubhail gan cumail ann an iomallachd air a' bhàta, Diamond Princess, ann am port Yokohama deas air Tokyo.

Shamima Begum

Chaill Shamima Begum, an nighean-sgoile à Lunnainn a chaidh gu ruige na Stàite Ioslamaich ann an Siria, a' chiad phàirt den ath-thagradh an aghaidh a saoranachd Brheatannach a thoirt bhuaipe. Tha luchd-lagha dhi a' cumail a-mach gu bheil an co-dhùnadh a ghabh Rùnaire na Dùthcha aig an àm, Sajid Javid, a' fàgail Ms Begum gun stàit dham buin i. Tha ise an-dràsta ann an campa fògarrach ann an Siria an dèidh dhi falbh à Breatainn ann ann 2015 nuair a bha i 15 bliadhna de dh'aois.

Jonty Bravery

Nì Coimisean Inbhe a' Chùraim ann an Sasainn ath-sgrùdadh air cùis an deugaire a thilg gille beag, sia bliadhna de dh'aois, far an deicheamh làir ann an gailearaidh ealain an Tate Modern ann an Lunnainn. Bha Jonty Bravery, air a bheil autism, 17 aig àm na h-ionnsaigh anns an Lùnastal an-uiridh. Chaidh a chlàradh bliadhna ron sin ag innse do luchd-cùraim gun robh e na bheachd cuideigin a phutadh far togalaich àird. Thuirt a' chompanaidh cùraim a th' aig meadhan na cùise gun do rinn iad mar a bu chòir dhaibh.

Caoimhin MacLeòid

Dh'iarr poilis fiosrachadh às ùr mu bhàs dhuine òig ann an Gallaibh bho chionn còrr is 20 bliadhna. Chaidh corp Chaoimhin MhicLeòid a thoirt às a' chala ann an Inbhir Ùige ann an 1997, 's tha a theaghlach a' sìor chumail a-mach gun deach a mhurt. Dh'fhosgail Poileas Mherseyside a tha a' dèanamh ath-sgrùdaidh air a' chùis, duilleag air-loidhne airson fiosrachaidh.

Gàrradh MhicFhearghais

Tha fear a thug iomadh bliadhna os cionn togail bhàtaichean air Chluaidh ag ràdh gur dòcha nach tèid an dà bhàta ùr a tha Gàrradh MhicFhearghais a' togail do Chaledonian Mac a' Bhriuthainn gu muir gu sìorraidh. Tha Aonghas MacGuaire ag ràdh, mun àm a thèid a' mheirg a thoirt far slighean nam bàtaichean gur dòcha nach bi tiughad stàlainn air fhàgail na riaraicheas na companaidhean àrachais.

Caolas Shasainn

Tha sgiobannan teasairginn aig muir anns a' Chaolas Shasannach an-diugh a-rithist agus tuilleadh luchd-siridh comraich a' tighinn às an Fhraing gu ruige Bhreatainn. Rinn na Maoir-Chladaich agus Ùghdarras Crìche Bhreatainn grèim air faisg air 100 bàta beag far chladach Kent an-dè.