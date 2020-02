Iarrtas ùr 'son fios mu bhàs Chaoimhin MhicLeòid

Image copyright TeaghlachMhicLeòid Image caption Lorgadh corp Chaoimhin MhicLeòid ann an cala Inbhir Ùige air 9mh Gearran 1997.

Tha poilis a tha ri rannsachadh às ùr air mar a bhàsaich fear à Gallaibh bho chionn 23 bliadhna air iarrtas ùr a dhèanamh airson fiosrachaidh bhon t-sluagh.

Chaidh corp Chaoimhin MhicLeòid a lorg sa chala ann an Inbhir Ùige air an 9mh Gearran 1997.

Tha a theaghladh air càineadh a dhèanamh air mar a dhèilig na Poilis ris a' bhàs.

Tha Poileas Mherseyside a-nis a' toirt sùil às ùr air mar a thachair.

Tha an teaghlach aige air a bhith ag iarraidh gun tèid a bhàs a rannsachadh mar mhurt, ri linn lotan a chaidh a lorg air a chorp.

Thàinig e am follais nach deach càil a dhèanamh mu òrdugh a thàinig bho Neach-Casaid a' Chrùin am bàs a rannsachadh mar mhurt.

An-uiridh, dh'fhaighnich Poileas Alba do Phoileas Mherseyside sgrùdadh a dhèanamh air a' chùis.

Ann an tagradh ùr, tha na Poilis ann an Sasainn air duilleag air loidhne a chur air dòigh, far am faod daoine fiosrachadh a chur.

Chuir teaghladh Chaoimhin ìmpidh air duine sam bith a chunnaic, no a chuala càil air an oidhche a bhàsaich e fònadh, no sgrìobhadh gu Poileas Mherseyside.

Ann an 2018 dh'aidich Poileas Alba gun do rinn na Poilis mearachdan nan rannsachadh aig an àm, agus nach deach fiannais chudromach a chruinneachadh mar a bu chòir.

Tha Seirbheis Luchd-Casaid a' Chrùin ri rannsachadh fa leth, a' coimhead air mar a dhèilig na Poilis le bàs Mhgr MhicLeòid.