Bàrd air mhuinntireas Gàidhlig aig fèis Stanza

Tha fèis bhàrdachd ann an Cill Rìmhinn, Stanza, air bàrd òg Gàidhlig fhastadh mar bhàrd air mhuinntireas airson na fèise aca am bliadhna.

Tha Robbie MacLeòid air a bhith ri bàrdachd agus a' sgrìobhadh òrain fad bhliadhnaichean agus tha e gu mòr an sàs ann am "Performace Poetry" ann an Dùn Èideann.

Tha e cuideachd a' dèanamh trachdas PhD aig Oilthigh Ghlaschu an dràsta air seann litreachas nan Gàidheal.

Thuirt Mgr MacLeòid gum biodh e an sàs ann an iomadh tachartas eadar-dhealaichte mar phàirt den fhèis.

"Gabhaidh mi dàn no dhà aig an tachartas tòiseachaidh den fhèis agus tha mi cuideachd a' faighinn an cothrom a' dhol gu na tachartasan eadar-dhealaichte mar bhùithtean-obrach."

"'S e fìor dheagh chothrom a th' ann.

"Tha an t-uabhas bàrd ann, bàird ainmeil leithid Wendy Cope agus bàird Gàidhleach leithid Niall O'Gallagher agus Marion F. NicIlleMhoire."

Tha an fhèis ann airson coig latha, a' toiseachadh Diciadainn 4mh den Mhàirt.