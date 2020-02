Cion thaighean sna Hearadh is Barraigh ga chàineadh

Thuirt Aonghas Briannan MacNèill BP gu bheil cion thaighean aig prìs reusanta ann an sgìrean mar na Hearadh agus Barraigh as coireach nach eil sluagh a' fuireach sna h-eileanan.

Tha e a-nis air sgrìobhadh gu Buidheann Taigheadais Innse Gall (HHP) mu dhèidhinn.

Tha BP Westminster nan Eilean Siar ag ràdh gu bheil dragh air feadhainn 's na sgìrean sin gur ann nas fhaisge air Steòrnabhagh a tha a' mhòr-chuid de thaighean ùra gan togail.

"Tha daoine a' faireachdainn ann am Barraigh agus gu seachd àraid anns na Hearadh gu bheil taighean gann," thuirt e.

"Tha mi a' smaointinn gun robh iad air am piobrachadh o chionn goirid nuair a chunnaic iad gun robh HHP an dùil grunn thaighean a thogail ann an Steòrnabhagh."

Leasachadh

Dh'fhoillsich Buidheann Taigheadais Innse Gall planaichean san Fhaoilleach airson faisg air 80 dachaigh ùr a thogail air iomall Steòrnabhaigh.

Thuirt Mgr MacNèill gun robh feum aig muinntir Steònabhaigh air na taighean ud, ach gun robh faireachdainn ann gun feumadh barrachd a thogail ann an sgìrean eile.

"Tha gnìomhachasan a' gearan anns na Hearadh nach fhaigh iad daoine a thig a dh'obair anns an àite tàilleibh gu bheil taigheadas cho doirbh is cho gann.

"Tha mi a' smaointinn gu bheil còir aig HHP sùil a-rithist a dhèanamh air dè tha a dhìth agus na feumalachan aca sna Hearadh agus ann am Barraigh."

"Tha mi a' creidsinn gu bheil e a' bualadh air àitichean eile cuideachd."

Dh'iarr am BBC beachd bho Bhuidheann Taigheadais Innse Gall, a thuirt gun tug iad freagairt do Mgr MacNèill agus nach can iad an còrr ach sin aig an ìre seo.