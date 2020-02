Iomairt às ùr mu sheirbheisean-iùil

Coinnichidh luchd-obrach na seirbheis-iùil aig Port-adhair Bheinn nam Fadhla ri BPA nan Eilean Siar, Alasdair Allan, an ath-sheachdain, agus iad ag iomairt an aghaidh atharrachaidhean san t-seirbheis.

Tha Companaidh Phort-adhair na Gàidhealtachd is nan Eilean, HIAL, air innse gun tèid an t-seirbheis a stèidheachadh ann an Inbhir Nis.

Bhiodh seirbheisean-iùil Steòrnabhaigh, Sumburgh, Chirceabhail agus Dhùn Dè air an stiùireadh às a' bhaile.

Bhiodh an ìre de sheirbheis-iùil ann am Beinn nam Fadhla ga lùghdachadh gu ionad fiosrachaidh.

Stad

Tha Comhairle nan Eilean Siar, Comhairle Arcaibh, is Comhairle Shealtainn, air iarraidh gun tèid stad a chur air na planaichean gus an tèid sgrùdadh mionaideach a dhèanamh.

Tha luchd-iùil ann am Beinn nam Fadhla a-nise ag ràdh gu bheil dragh orra mun bhuaidh air an t-seirbheis fhèin, agus air coimhearsnachdan a chailleas obraichean.

Dh'innis an t-aonadh Prospect gu bheil sianar de luchd-iùil stèidhichte aig Port-adhair Bheinn nam Fadhla, is gun toireadh na planaichean buaidh orra uile.

Iomagain

Tha HIAL ag ràdh nach eil dùil aca àireamh an luchd-obrach a lùghdachadh, ach tha dragh ann gum feumadh feadhainn gluasad a dh'Inbhir Nis.

Tha iomagain ann an Beinn nam Fadhla gum biodh sin na bhuille ann an sgìrean far a bheil àireamh an t-sluaigh mar-thà cugallach.

Dh'innis an luchd-obrach gu bheil iad ag iarraidh air Alasdair Allan cuideam a chur air HIAL gun a dhol air adhart leis an t-siostam a tha san amharc.

Deatamach

Tha Mgr Allan mar-thà air litir a chur gu HIAL is e a' togail air a' bhuaidh eaconomach a bhiodh ann dha sgìrean mar Bheinn nam Fadhla.

Coinnichidh luchd-iomairt ris tràth an ath-sheachdain.

Tha HIAL ag ràdh gu bheil na planaichean aca deatamach gus seirbheisean-iùil aig àrd-ìre a thoirt seachad.

Thuirt iad gu bheil iad mothachail gum bi buaidh air cuid de dhaoine agus an cuid teaghlaichean, is gun obraich iad gus taic a chumail riutha tro na h-atharrachaidhean.