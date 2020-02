Dragh mu mholadh son sgoil ùr Dhun Èideann

Tha dragh air pàrantan ann an Dùn Eideann mu thè de mholaidhean na comhairle a thaobh àrd-sgoil Ghàidhlig ùr sa bhaile.

Tha Comhairle Baile Dhùn Eideann air ceithir molaidhean fhoillseachadh agus am measg iad sin, chaidh campas a mholadh ann an Liberton far am biodh àrd-sgoil Ghàidhlig agus àrd-sgoil Bheurla.

A rèir nam pàrantan ge-tà, tha sin car fada air falbh bho Bhun-Sgoil Thaobh na Pàirce, agus tha dragh orra cuideachd mu bhith a stèidheachadh an dà sgoil air an aon làraich.

Tha an aithris seo aig Shona Nic a' Phiocair.