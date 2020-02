MacColla: rannsachadh poblach a' dhìth

Aig sgrùdadh Holyrood thuirt Jim MacColla gum biodh na bàtaichean-aiseig a thathar a' togail dha CalMac, a' seòladh an-diugh, nam biodh iad air a bhith a' dèiligeadh le Calmac fhèin seach CMAL.

Bu chòir rannsachadh poblach a dhèanamh air na tha air a' dhol ceàrr ann an togail an dà bhàta-aiseig, a-rèir Jim MhicColla..

Dhiùlt am fear-gnothaich, a bha a' ruith Gàrradh MhicFhearghais, gabhail ri càineadh a rinneadh air a' ghàrradh aig sgrùdadh ann am Pàrlamaid na h-Alba Diciadain.

Thuirt e cuideachd gum biodh an dà bhàta-aiseig a' seòladh an-diugh, nam biodh iad air dèiligeadh le Calmac, seach CMAL, a' chompanaidh a dh'òrdaich na bàtaichean.

Tha an dà shoitheach fhathast gan togail aig Gàrradh MhicFhearghais airson CalMac agus iad gu bhith còrr air trì bliadhna air dheireadh agus a' cosg còrr is £100m a bharrachd na bha dùil.

Bha Mgr MacColla a' toirt seachad fiannais do chomataidh na h-eaconomaidh dùthchail aig Pàrlamaid na h-Alba, madainn Diciadain.

Tha a' chomataidh a' dèanamh rannsachadh air na trioblaidean a dh'adhbhraich an dàil agus an t-àrdachadh ann an cosgaisean.

Tha Mgr MacColla air CMAL, companaidh a bhuineas do Riaghaltas na h-Alba, a choireachadh mu thràth mu na trioblaidean, agus e ag ràdh gun robh iad ag atharrachadh na planaichean airson nan aiseagan cus.

Rinn e an aon chàineadh orra uair eile an-diugh.

"Dh'iarr sinn air CMAL stad a' chur air na h-atharrachaidhean ach lean iad orra ag atharrachadh na planaichean agus tha iad fhathast gan atharrachadh," thuirt Mgr MacColla.

Tha ceannardan CMAL a' dol às àicheadh sin.

Toinnte

"Nam biodh sinn air a bhith a' dèiligeadh le Calmac fhèin, bhiodh na bàtaichean-aiseig a' seòladh a-nis," thuirt Mgr MacColla.

Thuirt e gun robh fios aig CalMac na bha a dhìth orra agus nach robh feum sam bith air siostam nas toinnte na sin.

Thuirt e gun robh iad ann an deasbad le CMAL mu bhith a' toirt a phrìs a-nuas bho £105m gu £97m.

Ach nuair a dh'fhoillsich PM na h-Alba gur e £97m a phrìs, thuirt CMAL riutha gum feumadh iad gabhail ris.

Thuirt Mgr MacColla nach robh feum air CMAL agus gun robh an siostam ag obrachadh gu math as an aonais.

Image copyright Getty Images Image caption 'S e an MV Glen Sannox a bhitheas a' seòladh eadar eilean Arainn agus Àird Rosain.

Chuala an sgrùdadh cuideachd bhon neach-comhairleachaidh a bha ag obair dha Riaghaltas na h-Alba, An Comodoir Luke Van Beek.

Dh'innis esan dhan an riaghaltas nach biodh e gu buannachd luchd-pàighidh nan cìs an gàrradh a chuir fo shealbh na stàite.

Cha deach gabhail ris a' chomhairle aige.

A' toirt seachad fianais don chomataidh, thuirt An Comodoir Van Breek gun robh an dàimh eadar Gàrradh MhicFhearghais agus CMAL air fàs nas miosa agus nas miosa.

Thuirt e gun robh CMAL doirbh dèiligeadh leis agus gun robh iad air trioblaid mhòr adhbhrachadh le bhith ag iarraidh uiread de dh' atharrachaidhean.

Ach cuideachd thuirt e gun robh coire ri chur air an dà chuid Gàrradh MhicFhearghais agus CMAL.