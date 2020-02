Cùram Cloinne

Thàinig rannsachadh fad trì bliadhna dhan cho-dhùnadh nach eil siostam a' chùraim chloinne an Alba ag obair mar a bu chòir do theaghlaichean no dhan òigridh. Thuirt Ath-Sgrùdadh Neo-Eisimeileach a' Chùraim nach eil an siostam a' toirt taic a tha a dhìth orra dhan òigridh, agus gu bheil cha mhòr £1bn sa bhliadhna ga chosg a' cur ceart nan rudan a chaidh ceàrr.

Slàinte Inntinn

Fhuair rannsachadh mu sheirbheisean slàinte inntinn ann an Taobh Tatha gun do dh'fhulaing luchd-obrach le cultar de dh'eagal agus coire. Tha an aithisg ag iarraidh atharrachaidh bhunaitich, agus a' toirt am follais gun do chuir cion spèis is earbsa san àite obrach ri droch chùram do dh'euslaintich. Chaidh an rannsachadh iarraidh sa chiad àite mu ionad Carseview ann an Dùn Dè. Ach chaidh a leudachadh an dèidh do dh'iomairt a rinn teaghlaichean a chaill càirdean a chuir làmh nam beatha fhèin. Thuirt NHS Taobh Tatha gun dèan iad na tha an aithisg ag iarraidh orra.

Bàtaichean-Aiseig

Chaidh innse do Chomataidh nan Cùisean Dùthchail ann am Pàrlamaid na h-Alba gun robh eas-aonta eadar Gàrradh MhicFhearghais agus buidheann an Riaghaltais, CMAL, a tha os cionn bhàtaichean-aiseig Chaledonian Mhic a' Bhriuthainn. Tha a' chomataidh a' rannsachadh maill agus cosgais àrd an dà bhàta ùr do ChalMac. Thuirt an t-eòlaiche, Luc van Beek, gun robh coire aig an dà thaobh ris an t-suidheachadh. Tha a' chomataidh a' gabhail fianais cuideachd bhon fhear-ghnothaich Jim McColl a bha a' ruith Gàrradh MhicFhearghais mus do ghabh an Riaghaltas thairis e.

Corona-Bhìoras

Cuiridh Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte plèana gu ruige Sìona air an deireadh-sheachdain a thoirt dhachaigh nam Breatannach mu dheireadh a th' ann am baile Wuhan a th' aig meadhan èiginn a' Chorona-Bhìorais. Tha e coltach gu bheil mu 160 Breatannach fhathast ann an sgìre Hubei.

Dàibhidh Camshron

Dhiùlt Dàibhidh Camshron cothrom a bhith na cheannard air co-labhairt mhòr an UN air Atharrachadh na Gnàth-Aimsire ann an Glaschu san t-Samhain. Bhruidhinn an t-seann Phrìomhaire ri Boris Johnson mun t-suidheachadh. Tha e coltach gu bheil Mgr Camshron den bheachd gur e ministear riaghaltais a bu chòir a bhith a' dèanamh na h-obrach.