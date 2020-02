Ceistean phàrantan mu sgoil ùr Dhùn Èideann

Tha na h-uimhir de cheistean fhathast aig pàrantan ann an Dùn Èideann às dèidh coinneimh le comhairle a' bhaile oidhche Mhàirt mu àrd-sgoil Ghàidhlig ùir.

Tha Comhairle Dhùn Èideann airson àrd-sgoil a stèidheachadh ann an Liberton.

Tha dragh air pàrantan ge-tà, gu bheil sin ro fhada air falbh agus tha iad teagmhach mu bhith a' stèidheachadh àrd-sgoiltean Gàidhlig is Beurla air an aon làraich.

Dh'innis riochdairean bho Chomhairle Baile Dhùn Èideann aig coinneimh air a' mhìos a chaidh gur e campas le dà sgoil ann an Liberton a b' fheàrr leothasan airson foghlam àrd-sgoile tro mheadhan na Gàidhlig a leasachadh san sgìre.

Beachdan

A rèir Sheumais Eglington, aig a bheil clann san sgoil, tha diofar bheachdan aig na pàrantan, mu na diofar roghainnean a th' ann dhaibh.

"Tha e soilleir gu bheil Comhairle Dhùn Èideann ag iarraidh Liberton," thuirt Mgr Eglington.

"Bidh Comhairle Dhùn Èideann a' cantainn rinn gum bi na sgoilearan againn a' faighinn foghlaim a tha nas fheàrr na am foghlam a th' aca an-dràsta ann an àrd-sgoil Sheumais Ghilleasbaig.

"Ach chan eil iad air a bhith a' cantainn rinn ciamar a bhios sin a' tachairt.

"Tha tòrr cheistean aig na pàrantan an-dràsta mu dhèidhinn cò ris a bhios e coltach ann an Liberton, ma 's e Liberton a bhios ann," thuirt e.

Ceistean

"Is tha tòrr cheistean fhathast ann mu dhèidhinn a h-uile seòrsa rud a thaobh far a bheil e sa bhaile fhèin, is dè bhios e a' ciallachadh a bhith a' cleachdadh an aon làraich ri àrd-sgoil tro mheadhan na Beurla.

"Bha tòrr còmhraidh ann ach cha robh co-dhùnadh ann.

"Chanainnsa gu bheil a' chuid mhòr de phàrantan an seo ag iarraidh àrd-sgoil Ghàidhlig mar a th' aca ann an Glaschu - dìreach àrd-sgoil leis fhèin," thuirt Mgr Eglington.

"Tha beachd gu math làidir aig na pàrantan againne mu dhèidhinn an saidheans agus an rannsachaidh a tha sinn an dèidh a bhith a' dèanamh agus a' leughadh, agus bidh an fhianais sin a' sealltainn gum biodh àrd-sgoil Ghàidhlig dìreach leis fhèin, na b' fheàrr.

"Chan eil e soilleir bhon Chomhairle ciamar a bhiodh làrach mar Liberton, far a bheil sgoil eile ann cuideachd, na b' fheàrr na an suidheachadh a th' againn an-dràsta ann an àrd-sgoil Sheumais Ghilleasbaig.

Fiosrachadh

"Ma bhios Comhairle Dhùn Èideann a' dùnadh foghlaim tro mheadhan na Gàidhlig ann an àrd-sgoil Sheumais Ghilleasbaig, feumaidh iad a bhith a' sealltainn gu bheil an àrd-sgoil ùr a tha sinn a' dol a dh'fhaighinn nas fheàrr a thaobh foghlaim na an àrd-sgoil a tha iad a' dùnadh," thuirt e.

"Ach cha d' fhuair sinn fiosrachadh sam bith mu dhèidhinn ciamar a bhios sin a' tachairt agus cò ris a bhiodh e coltach.

"Feumaidh sinn barrachd fhiosrachadh bho Chomhairle Dhùn Èideann. Feumaidh sinn barrachd tìde cuideachd.

"Tha Comhairle Dhùn Èideann ag iarraidh freagairt bhuan, tha mi a' smaointinn ann an 10 làithean. Tha an co-dhùnadh cho mòr is cho cudromach.

"Tha iad ag iarraidh freagairt, ach chan eil sin furasta dhuinne airson nach eil mòran fiosrachaidh againn mu dhèidhinn tòrr rudan a tha cho cudromach airson na cloinne againn fhìn," thuirt Mgr Eglington.