A' Ghnàth-Shìde

Dh'fhoillsich Boris Johnson planaichean airson casg air càraichean ùra peatroil agus diesel no hybrid ron bhliadhna 2035. Tha sin còig bliadhna nas tràithe na bha dùil, agus thuirt am Prìomhaire gun robh e cuideachd airson truailleadh chàrboin a ghearradh gu an ìre mhath neoni ro 2050.

Fhuair Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte agus na h-Alba an dubh-chàineadh bho bhoireannach a chaill a dreuchd ag ullachadh airson co-labhairt mhòir an UN ann an Glaschu san t-Samhain air Atharrachadh na Gnàth-Aimsire. Thuirt Claire Perry O'Neill, a chaill a h-obair an t-seachdain seo chaidh gu bheil luchd-riaghlaidh a' dèanamh butarrais den ullachadh, 's gu bheil barrachd dragh air Westminster agus Holyrood mu chleasan poilitigeach eadar iad na th' orra mu Atharrachadh na Gnàth-Aimsire.

Ceannairc

Thug eòlaichean laghail agus buidhnean chòraichean rabhadh dhan Riaghaltas gu bheil strì laghail romhpa ma dh'fheuchas iad ri cur às do shaorsa tràth do dh'fheadhainn a chaidh a dhìteadh airson ceannairc. Tha an Riaghaltas ag ullachadh reachdais èiginnich an dèidh na h-ionnsaigh ann an Streatham ann an Lunnainn air an deireadh-sheachdain anns an tug radaigeach Ioslamach ionnsaigh le sgithinn air dithis mus do mharbh poilis e. Chaidh esan a shaoradh tràth deich là ron sin leathach tro bhinn phrìosain.

An t-Iasgach

Thuirt Caidreachas Iasgairean na h-Alba nach dèan math do Riaghaltas Westminster gèilleadh ris an Aonadh Eòrpach mu chòraichean iasgaich ann an uisgeachan Bhreatainn. Thuirt Àrd-Bharganaiche an EU, Michel Barnier, an-dè gum faodadh aonta malairt a bhith a' crochadh air còir do bhàtaichean Eòrpach air uisgeachan na Rìoghachd Aonaichte. Thuirt an Caidreachas gum feum an Riaghaltas cumail ris na gheall iad dhan ghnìomhachas.

Poseidon

Tha dùil ris a' chiad thè de dh'itealain ùra dhan RAF aig ionad Chinn Lois an-diugh. Tha Feachd an Adhair air £3bn a chosg air plèanaichean sgrùdaidh ùra, agus thig a' chiad tè às Aimeireaga an-diugh fhathast. Ged is ann a Cheann Lois a thig am plèana an-diugh 's ann an Inbhir Lòsaidh a bhios iad stèidhichte air a' cheann thall.