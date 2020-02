Tha bùth sheasmhach ann am Moireibh a' feuchainn ris an àrainneachd a chuideachadh le bhith ag atharrachadh na dòigh anns am bi daoine a' ceannach stuthan-bìdhe san sgìre.

A bharrachd air a bhith a' tabhann rudan gun tòrr còmhdach agus pacaidean nan cois, tha a' bhùth a' toirt cuideachadh do ghnìomhachasan beaga, ionadail.

Tha Fionnlagh Cunniffe ag aithris.