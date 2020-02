Image copyright Richard Webb/Geograph

Chaidh £3m bho Chrannchur a' Chòd-Phuist a roinn eadar eileanaich Uibhist a Tuath agus Bheàrnaraigh na Hearadh Dihaoine.

Aig cuirm ann an Talla Chàirinis fhuair dìthis nàbaidhean à Bearnaraigh - Pamela NicAsgail agus Sharron NicFhilip - a-mach gun do ghlèidh iadsan an t-suim airgid as motha, le faisg air £400,000 gu bhith ga roinn eatorra.

Fhuair iad £193,000 an urra.

Fhuair a h-uile duine eile den 101 duine a fhuair duais-airgid, eadar £20,000 agus £60,000.