Corona-Bhìoras

Thàinig fios bho Àrd-Oifigeach Meidgeach Shasainn gu bheil dà chùis dearbhte den Chorona-Bhìoras anns an Rìoghachd Aonaichte. Cha tuirt an t-Àrd-Oifigeach an còrr, ach gum buin an dithis dhan aon teaghlach. Aig an aon àm tha mu 80 Breatannach air an t-slighe dhachaigh à Wuhan - am baile Sìonach anns an do thòisich an galar. Laighidh am plèana aig RAF Brize Norton ann an Oxfordshire tràth feasgar, agus thèid an toirt gu ospadal anns an Wirral, far an tèid an cumail airson cola-deug.

Brexit

Thig faisg air leth-cheud bliadhna de cheanglaichean poilitigeach agus eaconomach ris an Aonadh Eòrpach gu ceann aig 11:00f a-nochd nuair a dh'fhàgas an Rìoghachd Aonaichte an EU gu h-oifigeil. Thuirt Ceann-Suidhe a' Choimisein Eòrpaich, Ursula Von der Leyen, gur e là duilich a th' ann, ach gu bheil i an dòchas gum mair càirdeas dlùth eadar iad agus Breatainn. Chan atharraich mòran san ùine eadar-amail eadar seo agus deireadh na bliadhna, ach tha cuideam air and à thaobh aonta malairt a dhèanamh ron sin.

Alba

Thuirt Prìomh Mhinistear na h-Alba gu bheil an argamaid airson neo-eisimeileachd air neartachadh leis gu bheil Alba ga toirt a-mach às an Aonadh Eòrpach an aghaidh a toil. Dh'aidich Nicola Sturgeon ann an òraid ann an Dùn Èideann anns a' mhadainn nach eil slighe ghoirid sam bith ann gu neo-eisimeileachd, ach gum feumar cùis phoilitigeach làidir a dhèanamh airson an dàrna referendum. Thuirt i gu bheil i fhathast ag iarraidh an referendum sin am-bliadhna, ach gu bheil a h-uile coltas ann nach tachair sin gu an dèidh an taghaidh an ath-bhliadhna airson Pàrlamaid na h-Alba. Agus ged nach do chuir i cùl ri bhòt neo-fhoirmeil comhairleachaidh, thuirt i ma tha referendum eile ann gum feum sin a bhith ceadaichte agus laghail.

Aston Martin

Cheannaich billeanair Canadianach luach £182m de dh'earrainnean anns a' chompanaidh chàraichean Bhreatannach Aston Martin. Seo pàirt de phlana Aston Martin airson £500m a chosg a' cur na companaidh air bunait nas cinntiche.

Uibhist a Tuath

Cluinnidh buidheann de mhuinntir Uibhist a Tuath a-nochd cò aca a gheibh a' chuid as motha den airgead bho Chrannchur a' Chòd-Phuist. Tha fios aig feadhainn san sgìre mar thà a cheannaich ticead gum faigh iad £10,000 air a' char as lugha - ach tha feadhainn ann a gheibh earrann nas motha de £3m.