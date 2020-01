A' Ghàidhealtachd, na h-Eileanan, agus an EU

'S e Dihaoine ma-tha, an là mu dheireadh againn anns an Aonadh Eòrpach - an dèidh 47 bliadhna bho chaidh sinn dhan Mhargaidh Choitchinn.

Tha an-diugh na adhbhar gàirdeachais do chuid - rud muladach le cuid eile.

Chan eil mòran ann am Breatainn a dh'fhàs cho measail air a' choimhearsnachd Eòrpaich, 's dòcha, ri muinntir na Gàidhealtachd 's nan Eilean.

Chaidh mòran de bhun-structar na sgìre a thogail le airgead Eòrpach tro na bliadhnaichean, agus tha na h-uimhir de dhragh ann gum bi ceannach againn air Brexit.

Tha Dòmhnall Moireasdan air a bhith a' toirt sùil air ais air mar a dh' fhàs sinn fhèin 's an Roinn Eòrpa cho mòr aig a chèile...