Cruinnichidh cuid dhe na cluicheadairean sguash as fhearr air an t-saoghal ann an Dùn Èideann anns na làithean a tha romhainn airson farpais fhosgailte a bhaile.

Bi cluicheadairean a leithid Mohamed El Shorbagy a th'aig àireamh a h-aon san t-saoghal a farpais airson duais luach da fhichead mìle not - an duais as motha riamh ann an eachdraidh na farpais.

Tha tuilleadh aig Alasdair MacillInnein.