Chaill duine a bheatha às dèidh dha tuiteam à bata-iasgaich mu 45 mìle mara tuath air Rubha Robhanais tràth sa mhadainn Diardaoin.

Bha heileacoptair Maoir-chladaich Inbhir Nis is Steòrnabhaigh agus bata-teasairginn na sgìre an sas san iomairt gus lorg fhaighinn air an duine.

Tha barrachd aig Ruaraidh Rothach.