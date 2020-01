Iomairt gus brosnachadh turasachd Gàidhlig

Tha iomairt dhidseatach air tòiseachdadh ag amas air Gàidhlig a chur aig cridhe turasachd anns na h-Eileanan Siar.

Fhuair a' bhuidheann Outer Hebrides Tourism taic-airgid luach £25,000 bho VisitScotland airson na h-iomairt.

Thèid an t-airgead a chleachdadh gus bhidiothan ghoirid a chruthachadh airson nam meadhanan sòisealta, air an lìbhrigeadh le Calum MacIlleEathain.

Gheibhear sealladh air an àite chudromach a th' aig a' chànan anns na h-eileanan, tro agallamhan le eileanaich anns a' chànan.

Thèid abairtean sìmplidh Gàidhlig a theagasg dhan luchd-amhairc anns gach bhidio, air am bi fo-thiotalan sa Bheurla cuideachd.

Bheir iad seachad fiosrachadh cuideachd do luchd-turais mu dhèidhinn far an urrainn do luchd-tadhail blas fhaighinn den Ghàidhlig agus de dhualchas nan eileanan.

"S ann airson sealltainn do dhaoine cho cudromach 's a tha a' Ghàidhlig anns na h-eileanan a tha seo," thuirt Calum.

"Tha seo a' toirt cothrom dhaibh beagan Gàidhlig ionnsachadh agus tuigse fhaighinn bho mhuinntir nan eilean mu àite na Gàidhlig nam beatha fhèin."

Thèid na bhidiothan a sgaoileadh air na meadhanan sòisealta a dh'aithghearr.