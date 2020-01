County air call an Glaschu a-rithist

Image copyright SNS Image caption Alfredo Morelos is Keith Watson.

Thuirt co-mhanaidsear Ross County nach b'urrainn dha a bhith ro chruaidh air an sgioba is iad air call ann an Glaschu 'son an dàrna turas ann an còig là.

Rinn Rangers an gnothach 2-0 air na Staggies oidhche Chiadain.

Thàinig a' chiad tadhal goirid ri leathach-slighe bho Jermaine Defoe, is an dàrna tàdhal aig fìor thoiseach an dàrna leth bho Scott Arfield.

Doirbh

Sin mar a chrìochnaich an geama, ged a bha buille ann do Rangers is Defoe a' dol dheth is e air a ghoirteachadh.

Bha County mar-thà air call 3-0 aig Parkhead Disathairne, ged a thuirt iad gun robh iad air na h-uimhir de mhisneachd a thoirt às a' gheama sin.

Dh'innis Stiùbhart Kettlewell às dèidh a' gheama aig Ibrox gur e seachdain dhoirbh a bh' ann dhan sgioba is nach robh e airson an càineadh.

Image copyright SNS Image caption Scott Arfield leis an dàrna tadhal.

"Tha e duilich oir bha fios againn gun robh dùbhlan gu bhith againn an seo is sinn mar-thà air tòrr a chur a-steach dhan gheama an aghaidh Celtic.

"Chan urrainn dhuinn a bhith ro dhubhach.

"Fuirichidh sinn sìos ann an Glaschu a-nise gus nach bi againn ri cus siubhail a dhèanamh is sinn a' cluich ann an Cill Mheàrnaig Disathairne.

Teann

"'S e sin am prìomh amas againn a-nise", thuirt e.

'S e geama mòr a th' ann is cùisean a' teannachadh aig bonn na lìge.

Rachadh County os cionn Cill Mheàrnaig le trì puingean, ach bidh iad a' coimhead air an cùl cuideachd a-nise is coltas ann gu bheil Hearts a' dùsgadh.