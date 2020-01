Rathad timcheall maoim-slèibhe an A83 air fhosgladh

Image copyright Bear NW Trunk Roads Image caption Thuit còrr is 1000 tunna de sprùilleach air an rathad tron oidhche.

Chaidh seann rathad an airm faisg air an Rest and Be Thankful ann an Earra-Ghàidheal fhosgladh, às dèidh do mhaoim-slèibhe an A83 a dhùnadh.

Thuit còrr is mìle tunna de sprùilleach air an rathad agus an earrann eadar an t-Arrachar agus an Rest and Be Thankful air a dhùnadh.

Rinn BEAR Scotland measadh air seann rathad an airm, a tha a' ruith ri taobh an A83, agus tha iad a-nis air an rathad sin fhosgladh mar dhòigh timcheall air an trioblaid.

Tha sgiobaidhean sònraichte aig BEAR a' dèanamh obair sgrùdaidh air a' phrìomh rathad an-dràsta.

Agus thèid obair a thòiseachadh air an A83 a sgioblachadh nuair a thèid a dhearbhadh gu bheil e sàbhailte a dhol air adhart.

Tha Ceannard Chomhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid, Aileen Morton, ag ràdh gu bheil iad ag iarraidh fusagladh maireannach do na trioblaidean le maoimtean-slèibhe anns an sgìre.

Thuirt an Comh. Morton nach bu chòir dàil sam bith eile a bhith air an obair sin.

Thuirt am Prìomh Mhinistear, Nicola Sturgeon, gun robh co-fhaireachdainn aice ri draibhearan anns an sgìre.