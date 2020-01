Dearbhadh air leasachadh an A9 's an A96

Image copyright Alan Reid/Geograph

Dhearbh Riaghaltas na h-Alba gun tèid an A9 agus an A96 a dhèanamh dùbailte air fad, ged a bha luchd-iomairt na h-àrainneachd airson stad a chur orra.

Bha ceannardan diofar bhuidhnean air a' Ghàidhealtachd air sgrìobhadh thuca ag iarraidh gealltanais chinntich gun cùm an obair a' dol.

Tha iad a-nis air sin fhaighinn ann an litir bho Rùnaire na Còmhdhail, Mìcheal MacMhathain.

Bho ghairm Nicola Sturgeon staid-èiginn an-uiridh, tha luchd-iomairt na h-àrainneachd air a bhith a' putadh an Riaghaltais airson a bhith cho uaine 's a ghabhas cho luath 's a ghabhas.

An Àrainneachd

Bha am Pàrtaidh Uaine am measg na dh'iarr gun deadh cùl a chur ri pròiseactan mòra rathaid.

Nam measg sin bha leasachadh an dà rathad mòr a-mach 's a-steach dhan Ghàidhealtachd.

Tha obair an A9 eadar Inbhir Nis is Peart air a bhith a' dol bho chionn greis, 's tha còir gum bi e dùbailte air fad ron bhliadhna 2025.

Tha obair ullachaidh a' dol airson an A96 a dh'Obar-Dheathain a dhùblachadh cuideachd.

Bu chòir gum bi sin deiseil ann an 2030.

Coimhearsnachdan

Na mheasg thèid seachd-rathad a chur mu Inbhir Narann.

Bha am BPA uaine far na Gàidhealtachd, Iain Finnie, am measg na dh'iarr anns a' Phàrlamaid gun deadh stad a chur air na pròiseactan a chum maith na h-àrainneachd.

Aig an àm, thuirt oifigear riaghaltais gun robh a h-uile pròiseact mòr rathaid fo sgrùdadh.

Ach tha Rùnaire na Còmhdhail, Mìcheal MacMhathain, air a dhèanamh soilleir nach cuir iad cùl ri obair an A9 's an A96 idir.

Bha iad deatamach airson ceangalaichan ceart a chumail ri coimhearsnachdan a' chinn a tuath 's an ear-thuath, thuirt e ann an litir gu ceannardan aig tuath.

Ach dhearbh e cuideachd gu bheil an Riaghaltas a' toirt prìomhachais dhan àrainneachd anns a h-uile dòigh a ghabhas.