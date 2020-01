"Deagh èisteachd" mu aiseagan Earra-Ghàidheal

Image caption Tha Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid a' ruith sheirbheisean aiseig gu Lios Mòr, Luing, Èisteal agus Diùra.

Thuirt Comhairle Earra-Ghàidheil is Bhòid gun d'fhuair iad deagh èisteachd bho Riaghaltas na h-Alba mu mar a tha cuid de dh'aiseagan na sgìre air am maoineachadh.

Tha barrachd eileanan àitichte ann an Earra-Gàidheal is Bòd na sgìre comhairle sam bith eile ann an Alba.

Agus tha an t-ùghdarras ionadail a' ruith sheirbheisean aiseig gu ceithir dhiubh - Lios Mòr, Luing, Èisteal agus Diùra.

Ach tha a' chomhairle airson 's gun tèid an t-uallach sin a ghabhail thairis le Còmhdail Alba, 's iad a' gearain mun chosgais a tha an lùib nan seirbheisean.

Barrachd maoineachaidh

Bidh aig an ùghdarras ri bàta ùr fhaighinn airson Lios Mòr a dh'aithghearr.

Chaidh togail air a sin aig coinneimh le Ministear nan Eilean, Pòl Wheelhouse, agus air cho feumach 's a tha na seirbheisean eile aca air barrachd maoineachaidh.

Chaidh deasbad a dhèanamh cuideachd air an iarrtas airson tuilleadh sheòlaidhean Chal Mac gu ruige Eilean Mhuile agus mar a ghabhas seirbheisean Ìle a leasachadh.

Thuirt ceannard na comhairle, Aileen Morton, gun robh i a' coimhead air adhart ri tuilleadh chòmhraidhean ris a' mhinistear aon uair 's gun tèid buidseat na h-Alba fhoillseachadh an ath-sheachdain.