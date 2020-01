Dragh mu bhuaidh Bhrexit

Tha dragh ga thogail aig Sabhal Mòr Ostaig gur dòcha nach tig uiread de dh'oileanaich Eòrpach às dèidh do Bhreatainn an EU fhàgail 's iomagain ann gum bi aca ri cìs a phàigheadh.

Tha ceannardan na colaiste, a thuilleadh air ceannardan cholaistean is oilthighean eile ann an Alba, air iarraidh air Riaghaltas na h-Alba maoineachadh sònraichte a chur air dòigh ach am bi e nas fhasa dha oileanaich thighinn bhon ath-bhliadhna a-mach.

Tha an aithris seo aig Alasdair MacLeòid.