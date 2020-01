Dragh mu dhàil air seirbheis dialysis

Tha a h-uile coltas ann gun tèid dàil air seirbheis ùr dialysis anns an Eilean Sgitheanach.

Gheall Bòrd Slàinte na Gàidhealtachd an t-seirbheis a chur air dòigh don fheadhainn air a bheil tinneas nan dubhagan.

Tha feadhainn fad bhliadhnaichean air a bhith a' siubhail air ais is air adhart a dh'Inbhir Nis airson na seirbheis.

Bha am bòrd-slàinte air cur romhpa dialysis a bhith air a stèidheachadh ann an Ospadal an Ath-Leathainn sa Ghiblean.

Dàil

Tha e a-nise air tighinn am bàrr gu bheil a h-uile coltas ann nach tachair sin.

Dh'innis NHS na Gàidhealtachd ann an litir gu Buill-Phàrlamaid ionadail an t-seachdain seo nach eil luchd-obrach aca aig an ìre seo airson an t-seirbheis a ruith.

Thuirt iad gun do sgaoil iad sanasan-obrach airson àrd-nurs agus dà nurs eile.

Dh'innis iad gun robh aona thagraiche ann airson dreuchd àrd-nurs ach gun do tharraing iad a-mach às a' phròiseas.

Buaidh

Ràinig aon neach eile ìre agallaimh airson nan dreuchdan eile.

Thuirt NHS na Gàidhealtachd nach robh gnothaichean air a dhol mar a bu mhiann leotha.

Thuirt iad gun tèid sanasan ùra a-mach, ach gun toir seo buaidh air a' cheann-là a bh' aca airson an t-seirbheis a thòiseachadh.

Dh'innis am bòrd-slàinte gu bheil iad gu tur an eisimeil luchd-obrach fhastadh is a thrèanadh gus an t-seirbheis a thoirt seachad.

Briseadh-dùil

Thuirt Ceit Fhoirbeis BPA gur e tàmailt a th' ann nach deach na dreuchdan a lìonadh.

Dh'iarr i air duine sam bith le ùidh anns na h-obraichean feuchainn air an son.

"'S e cothrom air leth a tha seo agus nì e diofar mòr do dh'euslaintich.

"Tha mi an dòchas gun tèid na sanasan fad is farsaing oir tha e deatamach gun tèid na dreuchdan seo a lìonadh cho luath 's a ghabhas," thuirt i.