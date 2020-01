Eadar a' Chlach 's an Sgrath is Pàirc a' Chanàil

Image caption Pàirc Sràid nan Granndach / Pàirc Clach / Am Ferry San Siro. Cridhe culturail Mharc-Innis?

Canaidh cuid gur e seòrsa de bhaile fa leth am broinn Inbhir Nis a tha ann am Marc-Innis.

Agus ceart gu leòr, tha faireachdainn àrd-shràid mu Shràid nan Granndach.

Seadh chan e buileach Sràid nam Prionnsachan a th' ann, ach nuair a thèid thu tarsainn na Drochaid Duibh, tha e doirbh gun co-dhùnadh gu bheil thu ann an coimhearsnachd fa leth. Am Ferry.

Do mhòran, 's e dachaigh sgioba ball-coise Clach na Cùdainn cridhe culturail na coimhearsnachd sin.

Àite far am faic thu ball-coise math aig prìs reusanta, le fàilte bhlàth bho dhaoine dòigheil.

Spiorad

Coltach ris a' choimhearsnachd mu thimcheall orra, tha Clach na Cùdainn air buillean gu leòr fhulang, ach tha iad ann fhathast.

'S iomadh rud annasach a chì thu aig Pàirc Clach cuideachd.

Bha an Jungle aca aig Pàirc Celtic is an Kop aig Anfield. Aig Clach 's e an Wineshed dachaidh nan dìlseach.

Bha greis ann far am biodh an sgioba a' ruith a-mach is seann òran Grandstand air a' BhBC a' tighinn bhon PhA.

Cha b' e sin a-mhàin.

Image copyright Fitba AM / Matthew Anderson Image caption An dreach às ùire air Wineshed ainmeil Clach na Cùdainn.

Bhiodh fear an tanoidh, Billy Nelson nach maireann, ag aithris naidheachdan ionadail eadar na h-òrain.

Cuid de na numbers aige fhèin nam measg. Nach cuala tu a-riamh 'Westering Home to the Ferry'?

Tha feadhainn ann a tha cinnteach gum biodh e uaireannan cho sunndach is gun tòisicheadh e seinn beò tarsainn an tanoidh. Bàrdachd Freestyle Mharc-Innis.

Bha uair eile ann is na Mechanics à Farrais a' tadhal air Clach. Le ùine a' ruith a-mach, thàinig ball àrd a-steach dhan bhocsa.

Ged a ghlac fear-glèidhidh nam Mechanics am ball gu sàbhailte, bha e coltach gun robh feallsanachd Nat Lofthouse fhathast beò am measg chluicheadairean Clach. Ionnsaigh-gualain an tuirt thu?

Poidhle

Landaig an truaghan à Farrais air a dhruim san tadhal fo ghràisg de chluicheadairean Clach.

Bha bodach beag a' coimhead air seo is e air a bhith na leth-dhùisg tron gheama. Tha e coltach gun tug an sealladh a bh' ann ath-bheòthachadh iongantach air an duine. Air ais gu làithean òige, 's dòcha.

Bha teachdaireachd aige 'son fear-glèidhidh Fharrais, air a toirt seachad aig àird a' chlaiginn.

"FÀILTE DON FERRY!"

Shaoileadh tu gur e faochadh mòr a bh' ann dhan fhear-ghlèidhidh bhochd nuair a fhuair e air ais a Mhoireibh an oidhche ud.

Image caption Rabhadh nach fhaic thu aig gach stèidium.

Seadh, 's iomadh rud annasach a chì thu aig Pàirc Clach.

Ach cuin mu dheireadh a chunnacas loidhne fhada de luchd-leantainn a' feitheamh 'son faighinn a-steach?

'S e sin a thachair cola-deug air ais is Clach a' cur dachaigh eadar-amail gu feum.

Le obair-càiridh a' leantainn às dèidh teine aig Pàirc Clach ron Nollaig, fhuair Lilidhean Mharc-Innis cead cluich aig a' ghoireas ùr spaideil aig Pàirc a' Chanàil, dachaidh Chluba Rugbaidh na Gàidhealtachd.

Sluagh

Agus abair gun robh e na tharraing.

Oidhche Haoine is i cho fuar ris a' phuinnseann, nochd mu 700 airson geama eadar Clach is an Gearasdan, a dhà de na sgiobaidhean as miosa ann an Lìog na Gàidhealtachd.

Bha na h-uimhir an làthair is gun deach dàil fiù 's air toiseach a' gheama.

Dh'fheumadh tu a ràdh nach do dh'obraich a' chùis ro mhath do Chlach air a' phàirc.

Image caption Ticead cho teth 's a gheibh thu ann an Inbhir Nis oidhche Haoine san Fhaoilleach, a rèir choltais.

Bha grunn de bhalaich a' Ghearasdain - air iasad ann an Loch Abar bho Chaley Thistle - glè eòlach air a' phàirc seo is ICT tric a' trèanadh oirre.

Bha iad na bu thoilichte air a' phlastaig na Clach is thog iad na trì puingean 1-0. Dìreach an dàrna geama lìge a bh' iad air buannachadh air an t-seusan seo.

A dhà dhiubh an aghaidh Clach. Obh obh.

Ach far na pàirce, b' e oidhche shoirbheachail dha-rìribh a bh' ann do Chlach na Cùdainn.

Airgead

Fhuair iad tòrr, tòrr a bharrachd tro na geataichean na bhiodh air nochdadh 'son an dearbh gheama ann am Marc-Innis.

Sporan a' chluba air a lìonadh aig àm nuair a tha cruaidh fheum aca air airgead.

'S dòcha nach robh e na iongnadh gun do thòisich cuid a' bruidhinn air barrachd gheamaichean oidhche Haoine.

Is cuid cuideachd a' moladh Pàirc a' Chanàil gu mòr is e cho ùr is cho gleansach.

Image caption Bha 700 an làthair aig Pàirc a' Chanàil is an Gearasdan a' soirbheachadh 1-0 an aghaidh Clach.

Tha e a-nise air a dhearbhadh gum bi Clach air ais a-rithist Dihaoine is Farrais gus cèilidh uair eile.

Dh'fhaodadh nach e sin an geama mu dheireadh nas motha, a rèir 's mar a tha a' dol leis an obair aig Pàirc Clach.

Cha bhi 700 ann gu cunbhalach.

Bha e follaiseach gun do chuir annas a' ghnothaich agus ceangal ICT ris a' gheata an aghaidh a' Ghearasdain.

Bhiodh fiù 's an dàrna leth an t-seachdain seo an ìre mhath soirbheachail 'son Clach.

Blas

Tha Cluba Rugbaidh na Gàidhealtachd is Highlife na Gàidhealtachd rim moladh airson Clach na Cùdainn a chuideachadh is iad ann an èiginn.

'S e goireas air leth snog a th' ann am Pàirc a' Chanàil ceart gu leòr. Ach fiù 's an ìre mhath làn aghaidh a' Ghearasdain, bha glè bheag de dh'fhuaim ann.

Turas no dhà nochd guthan làidir Mharc-Innis is laoich Clach a' feuchainn ris an sgioba a bhrosnachadh, ach dh'fhalbh iad san aidhear a dh'ionnsaigh Loch na Sanais.

A dh'innse na fìrinn, bha e car coltach ri a bhith a' coimhead sèisean trèanaidh. No geama air a' ghealaich. Co-dhiù cha b' e Pàirc Clach a bh' ann.

Oir ma bheir thu Clach a-mach à Marc-Innis, chan e Clach a th' annta.

Bithear an dòchas nach fhada gus am bi iad Westering Home to the Ferry às ùr.