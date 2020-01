Burraidheachd fhathast aig NHS na Gàidhealtachd - an GMB

Tha burraidheachd a' dol fhathast aig NHS na Gàidhealtachd, a rèir aonadh an GMB.

Nochd an rabhadh bhuapa is àrd-oifigear ùr NHS na Gàidhealtachd, Pòl Hawkins, a' tòiseachadh na dhreuchd.

Chaidh Mgr Hawkins an àite Iain Stiùbhairt, a chaidh gu NHS Arcaibh às dèidh dìreach bliadhna air a' Ghàidhealtachd.

Thuirt Gavin Mac a' Ghobhainn bho Aonadh an GMB gum feum Mgr Hawkins dèiligeadh ri burraidheachd a tha fhathast a' leantainn aig a' bhòrd-shlàinte.

Dh'fhàg e air a' bhuidhinn nach do ghabh iad gnothach ri cuid de na molaidhean ann an Aithisg Sturrock an-uiridh.

Dh'innis na ceudan dhan rannsachadh sin gun robh iad air "eagal, maoidheadh agus dol a-mach mì-iomchaidh" fhulang san àite-obrach.

Càineadh

Thabhainn ceannardan NHS na Gàidhealtachd leisgeul air an luchd-obrach aca às dèidh sin, agus gheall iad nach gabhadh iad ri burraidheachd a chaoidh tuilleadh.

A rèir Gavin Mhic a' Ghobhainn, chan eil sin air tachairt.

"Tha mi a' bruidhinn ri buill cha mhòr a h-uile là is tha burraidheachd ann fhathast aig NHS na Gàidhealtachd.

"Seo an rud: 's aithne dhomh luchd-obrach air feadh na buidhne a tha ag ràdh nach fhaca iad atharrachadh sam bith ann an cultar an àite bho nochd Aithisg Sturrock - chan eil sin math gu leòr.

"'S e cnag na cùise nach do rinn NHS na Gàidhealtachd gu leòr.

"Chan eil cùisean air atharrachadh. B' fheàrr leam gum b'urrainn a ràdh gu bheil, ach chan eil", thuirt e.

Dh' aidich NHS na Gàidhealtachd gu bheil tòrr aca ri dhèanamh fhathast airson dèanamh cinnteach gu bheil daoine a' dèiligeadh ri chèile le spèis, modh agus caoibhneas, agus thabhainn iad an leisgeul air daoine a dh' fhulaing burraidheachd sa bhuidhinn.