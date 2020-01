Fios ga shireadh mu thubaist an Earra-Ghàidheal

Image copyright Google Image caption Thachair an tubaist air am B8024.

Tha na Poilis ann an Earra-Ghàidheal air fiosrachadh iarraidh às dèidh mar a fhuaireadh boireannach is fireannach marbh às dèidh tubaist rathaid.

Tha e coltach gun deach an càr anns an robh iad a' siubhail far rathaid am B8024 deas air Ormsaraigh ann an Cnapadal.

Fhuaireadh an càr air a' chladach ri taobh Loch Caolasaid timcheall air 09.00 madainn Didòmhnaich.

Chaidh na cuirp aig fireannach, 37, agus boireannach, 19, a lorg faisg air a' chàr.

Chaidh fios a chur air an teaghlaichean.

Thuirt Poileas Alba gu bheil rannsachadh a' leantainn feuch dè dìreach a tachair.

Tha iad ag iarraidh air duine sam bith le fiosrachadh brath a chur orra air 101 is àireamh 1164 26/01 a thoirt seachad.