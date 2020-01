Tha an àireamh de dhaoine a th'air am beatha a chall leis a' choronavirus ann an Sìona a-nis air èirigh gu 81, le còrr is 3,000 neach tinn leis a' ghalair. Tha na h-ùghdarrasan san dùthaich air saor-làithean na Bliadhn ùra a leudachadh 3 làithean, gus feuchainn ri smachd fhaighinn air a' bhìoras. Seo geàrr-chùnntas ùr bho Dhaibhidh Eyre ann an Guangzhou air an t-suidheachadh ann an Sìona.