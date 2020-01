Rabhadh do dhràibhear

Image caption Chaochail Kyle Robasdan às dèidh na tubaiste sa Ghearran 2018.

Chaidh innse do dhràibhear a dh'aidich gun do dh'adhbhraich e bàs fireannaich eile ann an tubaist chàr ann an Siorrachd Rois gu bheil a h-uile coltas ann gun tèid binn prìosain susbainteach a chur air.

Bha Mikey Durdle, 23, às a' Mhanachainn, a' dràibheadh Audi S3 a bhuail ann an Seat Leon air an A835 sa Ghearran 2018.

Chaidh Kyle Robasdan, 20, à Baile Ghobhainn ann an Inbhir Nis, a bha a' dràibheadh an Seat Leon, a mharbhadh.

Chuala an Àrd-Chùirt ann an Dùn Èideann gun robh Durdle air cruinneachadh de dhràibhearan òga a chur air dòigh ann an Inbhir Pheofharain, is dùil aca falbh às an sin a Thaobh Siar Rois.

Bha Kyle Robasdan na phàirt den bhuidhinn.

Chaidh innse dhan chùirt gun robh Mikey Durdle a' feuchainn ri dhol seachad air Kyle Robasdan faisg air Gairbh nuair a bhuail e sa chàr aige.

Astar

Chaidh an càr aig Mgr Robasdan far an rathaid, tarsainn air loidhne-rèile, mus do bhuail e ann an craoibh.

Chuala a' chùirt gun robh fiosrachadh a fhuaireadh bho chàr Mikey Durdle a' sealltainn gun robh e a' dol eadar 76m.s.u. is 84m.s.u. goirid mus robh an tubaist ann, is gun robh coltas ann gum biodh e a' dol na bu luaithe aig àm na tubaist fhèin.

Dh'aidich Durdle gun do dh'adhbhraich e bàs le a bhith a' dràibheadh gu cunnartach is le cus astair.

Dh'aontaich am britheamh, am Morair Arthurson, Durdle a leigeil ma sgaoil air urras.

Thug e rabhadh dha ge-tà, gu bheil a h-uile coltas ann gun tèid "binn prìosain susbainteach" air nuair a thilleas a' chùis dhan chùirt sa Mhàrt.