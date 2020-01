Òran ùr do Loch Iall

Image copyright Pàrlamaid na h-Alba

O deoch-slàinte mo ghaisgich, 'S còir a faicinn ga lìonadh.

Ghabh an Times ceum rudeigin sònraichte na bu thràithe air a' mhìos.

Chaidh fear Mark Bridge fhasdadh mar Fhear-naidheachd Eachdraidh a' phàipeir. Gu h-annasach 's dòcha, 's e seo a' chiad turas a bha dreuchd den leithid aca.

Thàinig moladh bho fhad is farsaing. Bha an t-Oll. Sir David Cannadine bho Acadamaidh Bhreatainn am measg na rinn gàirdeachas.

"Tha tuigse air ar n-eachdraidh nas motha na cur-seachad, tha e ag innse dhuinn cò bh' annainn, cò sinn, agus 's dòcha cà bheil sinn a' dol", thuirt Sir Dàibhidh còir.

Deasbad

Abair gun robh tuigse air eachdraidh feumail do luchd-iomairt na Gàidhlig anns na làithean mu dheireadh, nuair a bha taic is dùbh-chàineadh ann, is cuid cha mhòr a' tilleadh air a' cheann thall gu briathrachas òran molaidh Abraich bhon 18mh linn.

Mar a chaidh an naidheachd mu leudachadh ann am foghlam Gàidhlig anns na h-Eileanan an Iar ma sgaoil anns na meadhanan nàiseanta, nochd cuid do sheann nàimhdean an sgeinean às ùr.

Uill cha robh sin na iongadh. Rud a bha, gun robh tè-labhairt nan Tòraidhean air foghlam, Liz Nic a' Ghobhainn BPA, a rèir choltais, air a dhol nam measg.

Bha an gluasad anns na h-Eileanan an Iar na dhragh mòr, thuirt i, rud a dh'fhaodadh eileanaich òga fhàgail air deireadh air an co-aoisean air feadh na dùthcha.

Image caption Liz Nic a' Ghobhainn.

Tha e coltach gun do thuig Liz Nic a' Ghobhainn an ìre mhath sgiobalta gur e mearachd a bha seo.

Mearachd a bha a' dol an aghaidh na taice a tha na Tòraidhean air cumail ris a' Ghàidhlig thar nam bliadhnaichean.

Nochd i tweet a ràdh gur e gainnead de luchd-teagaisg an dragh as motha a bh' oirre. Thàinig tweet eile an uairsin a' tabhainn leisgeul is a' dèanamh moladh air foghlam Gàidhlig.

Ach bha feadhainn air na meadhanan-sòisealta mar-thà air togail air a' bheachd a sgaoil i an toiseach.

Taobhach

Daoine aig nach robh cus ùidh, bhiodh tu an amharas, ann am foghlam Gàidhlig anns na h-Eileanan an Iar.

Do chuid dhiubh, bha i, a rèir choltais, a' seasamh gu daingeann an aghaidh seòrsa de ro-innleachd Nàiseantach gus Gàidhlig a sparadh air a h-uile duine ann an Alba. Do chuid eile, tha e coltach gun robh i ri cuilbheart Aonachdach air choireigin gus cultar Albannach a mhùchadh.

Amaideas, ach amaideas le cunnart dhan Ghàidhlig na chois.

Oir mar a tha fios againn uile, chan e rud pàrtaidh poileataigeach a bha ann an cor na cànan a-riamh.

Tha leasachaidhean air tighinn fo stiùir riaghaltasan de gach sèorsa.

Image caption Dòmhnall Camshron.

Agus a-rithist bha tuigse air eachdraidh cudromach, le taic shoilleir a' tighinn bhon BPA Tòraidheach Gàidhealach Dòmhnall Camshron, iar-chathraiche Buidheann Thar Phàrtaidh na Gàidhlig aig Holyrood.

Chuir an Camshronach fàilte air gluasad Comhairle nan Eilean Siar.

Thog e air buannachdan dà-chànanas, is dh'innis e gun robh làn earbsa aige gum biodh taic ann dhan fheadhainn a bhios fhathast ann am foghlam Beurla san sgìre.

Bha na Tòraidhean a-riamh taiceil dhan Ghàidhlig, thuirt e, is co-dhiù feumaidh gach pàrtaidh tarraing còmhla gus suidheachadh na cànan a leasachadh.

Aonachd

No mar a chuir e fhèin e - mar a chuireadh Camshronach sam bith e - Aonaibh Ri Chèile.

Teachdaireachd chudromach is thogarrach a thug an deasbad gu ceann gu snasail, is a tharraing a' Ghàidhlig a-mach à blàr nimheil pàrtaidh poilitigeach air na meadhanan-sòisealta.

Na h-uisgeachan air an socrachadh, nochd taic thar phàrtaidh do ghluasad pàrlamaideach bho Alasdair Allan BPA a bha a' cur meal a naidheachd air Comhairle nan Eilean Siar.

'S beag an t-iongadh gun robh luchd-iomairt na cànan air an dòigh le Loch Iall òg.

'S a Dhòmhnuill òig Abraich, Do shlàinte gum faic mi mun cuairt i.