Fàilte air seòlaidhean a bharrachd

Chaidh fàilte a chuir air an naidheachd gum bi seòlaidhean a bharrachd ann eadar Malaig agus Armadal agus air Caolas na Hearadh.

'S ann sa Mhàirt a chìthear na seòlaidhean a bharrachd chun Eilein Sgìtheanaich, agus bidh an tuilleadh seòlaidhean ann eadar Bearnaraigh agus an t-Ob tro mhìosan an t-samhraidh.

Ach mar a tha Alasdair MacLeòid a-nise ag aithris, chan fhaicear leasachadh air na seòlaidhean eadar Barraigh is Èirisgeidh.