Dragh mu sheirbheis adhar Cholla

Tha dragh ann an Colla nach bi seirbhis adhar ann tuilleadh mura tig rèiteach a thaobh chùmhnantan an luchd-obrach.

B'àbhaist gur ann fo smachd Sheirbhis Smàlaidh is Teasairginn na h-Alba a bha iad ach tha Comhairle Earra-Ghàidheal gu bhith gan gabhail thairis.

Tha an t-ùghdarras ionadail air an sanasachd dà thrup cheanna, ach cha do chuir duine a-staigh air an son.

Tha coimhearsnachd an eilein ag ràdh nach eil a' Chomhairle ag èisteachd ri na draghan aca mar a tha Seonaidh MacCoinnich a-nise ag aithris.