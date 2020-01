Coronabhìoras

Thàinig rabhadh bho oifigich slàinte gu bheil e glè choltach gun tèid Coronabhìoras a dhearbhadh ann am Breatann ann an ùine nach bi ro fhada. Tha an galair air sia duine fichead a mharbhadh ann an Sìona agus na ceudan eile a ghannrachadh. Gu ruige seo tha ùghdarasan slàinte na Rìoghachd Aonaichte air deuchainnean a dhèanamh air 14 duine a dh'fhaicinn a bheil am bhìoras orra.

Cùis Harry Dunn

Rinn an riaghaltas càineadh làidir air co-dhùnadh nan Stàitean Aonaichte gun Ban-Ameireacanach a thilleadh dhan Rìoghachd Aonaichte far a bheil na poilis airson a ceasnachadh mu thubaist rathaid mh airbhteach. Tha iad a' sireadh Anne Sacoolas ann an co-cheangal ri bàs Harry Dunn, aois 19 bliadhna, a chaidh a mharbhadh an uair a chaidh a leagail far a' mhotor-baidhseagail aige ann a Northamptonshire. Tha na h-Ameireigeanaich a' diùltadh a tilleadh dhan dùthaich seo 's iad ag ràdh gu bheil saoirse diplomasach aice. Thuirt Rùnaire nan Dùthchannan Cèin, Dominic Rabb, gun robh ceartas ga àicheadh, le Ball-pàrlamaid teaghlach Mhgr Dunn, Andrea Leadsom ag ràdh gun robh e follaiseach gur e an co-dhùnadh ceàrr a bha seo.

Sheku Bayoh

Bidh am Morair Bracadal as cionn an rannsachaidh phoblaich a thèid a dhèanamh air bàs Sheku Bayoh ann am Fìobha ann a 2015. Chaochail Mgr Bayoh, a bha 32 bhliadhna, às dèidh dha a dhol gun mhothachadh fhad 's a bha oifigearan poilis ga cur an grèim ann an Cair Chaladain. Fhuair sgrùdadh-bais gun robh Mgr Bayoh, a bh'air na drugaichean MDMA agus Flakka a ghabhail, air 23 lot fa leth fhulang fhad 's a bha iad ga chuibhreachadh.

Teine

Bhàsaich boireannach ann an teine ann an togalach flataichean ann an Siorrachd Lanraig a Deas. Chaidh còig carabadan smàlaidh a ghairm chun na làraich ann an sgìre Long Calderwood de Chille Brìghde an Ear goirid ro 11:00f a-raoir. Chaidh an corp aig boireannach aois 65 a lorg na dachaidh san togalach aig Sadlers Wells Court.

Tubaist rathaid

Chaidh fireannach a mharbhadh ann an tubaist rathaid ann an Siorrachd Chlach Mhannain. Thachair an tubaist air an A908 faisg air Benview mu dheich mionaidean gu sia madainn an-dè. Bhàsaich an duine, a bha 38 bliadhna, aig larach na tubaiste.