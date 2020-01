"Fhuair sinn freagairt" - Fearghasdan

Image copyright SNS Image caption Josh Mullin is Conor Washington.

Thuirt co-mhanaidsearan Ross County gun d'fhuair iad freagairt bho na cluicheadairean aca an aghaidh Hearts oidhche Chiadain.

Bha Steafan Fearghasdan agus Stiùbhairt Kettlewell feargach Disathairne nuair a chaidh County a-mach à Cupa na h-Alba an aghaidh Ayr United.

Thuirt iad gun robh iad a' sùileachadh tòrr a bharrachd an aghaidh Hearts ann an Inbhir Pheofharain.

Fhuair iad sin - gu dearbh 's e an aon rud a bhith a dhìth orra tadhal is an geama a' crìochnachadh 0-0.

Cothroman

Bha sin ruideigin cruaidh air na Staggies aig an robh cothroman gu leòr sa chiad leth gu h-àraidh.

Canaidh Hearts gun robh cothroman aca fhèin is sreath de bhreaban-òisne aca anns na mionaidean mu dheireadh.

"Bristeadh-dùil a bh' ann gur e dìreach puing a fhuair sinn oir bha sinn ag amas air na trì," thuirt Steafan Fearghasdan às dèidh làimhe.

Image copyright SNS Image caption Chluich Oli Shaw anns na mionaidean mu dheireadh às dèidh dha ainm a chur ri cùmhnant le County na bu thràithe air an là.

"Bha cothroman againne, ach 's e an rud gun robh sinn air iarraidh air na balaich freagairt a thoirt dhuinn às dèidh Disathairne.

"Rinn iad sin agus tha iad airidh air moladh, sheall iad nas urrainn dhaibh dèanamh," thuirt e.

Tha dà gheama fìor dhoirbh aig na Staggies anns na làithean ri tighinn is iad a' siubhal gu Pàirce Celtic Disathairne, le geama an uairsin aig Ibrox meadhan na seachdain.

Misneachd

Thuirt Fearghasdan gu bheil iad a' creidsinn gun urrainn dhaibh rudeigin fhaighinn ann an Glaschu.

"Tha e doirbh ach nì sinn ar dìcheall gus cùisean a dhèanamh duilich do Celtic. Feuchaidh sinn ri tadhal fhaighinn is chì sinn dè thachras.

"Ma chluicheas sinn mar a chluich sinn an aghaidh Hearts, bidh cothrom againn anns gach geama," thuirt e.

Rinn Fearghasdan moladh cuideachd air Oli Shaw.

Thàinig Shaw, 21, far na beingidh an aghaidh Hearts às dèidh do Chounty a cheannach bho Hibs ron gheama.