Obair leasachaidh aig Taigh-solais Rubha Robhanais

Thòisich Bòrd Thaighean-solais a' Chinn a Tuath obair sgeadachaidh mar-thà air Taigh-solais Rubha Robhanais agus na toglaichean mu chuairt ann an ceann a tuath Leòdhais.

A-nis tha Comhairle nan Eilean Siar a' dol a leasachadh na pàirce-chàraichean agus an làrach a' fas air leth trang le luchd-turais.

Thathar a' tomhas gum bi mu 70,000 duine a' dol ann a h-uile bliadhna.

Tha dòchas ann nach eil ann an leasachadh na pàirce-chàraichean ach a' cheud cheum ann an bhith a' dèanamh na làraiche nas goireasaiche do luchd-tadhail.

Togalach eachdraidheil

Chaidh an taigh-solais, a tha 52 meatair de dh'àirde, a dhealbh le Dàibhidh Stevenson agus a thogail ann an 1862.

Eu-coltach ri mòran de thaighean-solais eile an Alba, chaidh a thogail le briocaichean ruadha agus chan eil na ballachan air am peantadh.

Chithear an solas a' priobadh cho fada ri 25 mìle air falbh.

Chan eil neach-glèidhidh air a bhith ag obair ann bho 1998 on chaidh innealan a tha ag obair leotha fhèin a chur an sàs.