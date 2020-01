Roghainnean 'son sgoil Ghàidhlig ùr ann an Dùn Èideann

Dh'innis riochdairean bho Chomhairle Bhaile Dhùn Èideann aig coinneimh Diciadain gur e campas le dà sgoil ann an Liberton a b' fheàrr leothasan airson foghlam àrd-sgoile tro mheadhan na Gàidhlig a leasachadh san sgìre.

Tha a' chomhairle air aontachadh mar-thà àrd-sgoil ùr agus dàrna bun-sgoil ùr stèidheachadh sa bhaile gus coinneachadh ris an iarrtas airson oidheachadh na Gàidhlig.

Beachdachaidh pàrantan a-nis air na ceithir roghainnean a dh'ainmich a' chomhairle.

Measadh nan roghainnean

Tha Brian Mac an Tàirneanaich a' bruidhinn as leth Chomann nam Pàrant sa bhaile agus tha e ag radh gum feum sin a bhith air a dhèanamh gu ceart airson maith a h-uile duine.

"Tha e cudromach cothrom a thoirt do phàrantan sùil a thoirt air an fhiosrachadh ùr a th' againn gus an urrainn dhuinn slighe air adhart aontachadh.

"'S e a' chiad cheum gum bi coinneamh eile againn leis na pàrantan a-mhàin agus gum faigh sinn consensus bho na pàrantan de na beachdan a th' aca airson an roghainn a b' fheàrr leis a' chomhairle.

"Mura h-eil taic air a shon, feumaidh sinn coimhead air dè na roghainnean eile a th' againn airson àrd-sgoil ann an Dùn Èideann," mhìnich Mgr Mac an Tàirneanaich.