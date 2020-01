Lùghdachadh ga mhòladh air feòil agus stuth bainne

Feumaidh lùghdachadh an còigeamh cuid thighinn air na tha sinn ag ithe de dh'fheòil-chruidh, feòil-uain agus na tha sinn ag ìthe agus ag òl de stuthan bainne airson cothrom a bhith ann air targaidean air gasaichean blàthachaidh an àille a ruighinn.

Tha sin a rèir aithisg bho Chomataidh Atharrachadh na Gnàth-Shìde a bhios a' comhairleachadh nan riaghaltasan aig Westminster agus Holyrood.

Tha iad cuideachd a' moladh gum biodh tuathanaich a' cur tuilleadh chraobhan air an talamh aca.

Bu chòir do bhuidhnean poblach cothrom a thoirt do dhaoine biadh ithe anns nach eil feòil neo stuth bainne sna taighean-bìdhe aca, a rèir na comatadaidh.

Cìsean

Ach mura bi daoine deònach nas lugha ithe den t-seòrsa bìdhe seo, tha iad ag ràdh gur dòcha gun fheumte cìsean a chur air feòil agus stuth bainne.

Bha a' chomataidh a' coimhead air gnìomhachas an àiteachais agus mar a tha talamh air a chleachdadh san t-seadh agus gu bheil Alba airson na thathas a' cur a-mach de ghasaichean mìlteach a lùghdachadh gu neoni ro 2045.

Thathas air targaidean fhoillseachadh far an rachadh cur às de dhà thrian de na thathas a' sgaoileadh an-dràsta fhèin sa ghnìomhachas.

A thuilleadh air a bhith a' cur barrachd chraobhan, tha iad a' moladh lùghdachadh 20% a thoirt air na tha sinn uile ag ithe de stuthan feòla.

Thuige seo ann an Alba, chan eil tuathanaich air a bhith ro dhèonach an cuid bheathaichean àrach am measg chraobhan, ach rachadh lùghdachadh a thoirt air £6m tunna de dhà-ogsaid carboin san Rìoghachd Aonaichte thairis air 30 bliadhna tro bhith a' dèanamh an leithid, a rèir na h-aithisg.