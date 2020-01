Cead do thuathanas-èisg Fhlòdaigearraidh air a dhiùltadh

Dhiùlt comhairlichean Gàidhealach cead a thoirt do na planaichean airson tuathanas bhradain faisg air Flòdaigearraidh, san ear-thuath dhen Eilean Sgitheanach.

Bha cuid san sgìre fhèin a' cur an aghaidh nam planaichean aig Organic Sea Harvest aig a' choinneimh dealbhachaidh an-dè.

Thog iad draghan mun bhuaidh a bhiodh aig tuathanas-èisg air bòidhchead na sgìre.

An dèidh èisteachd shònraichte, a mhair còig uairean de thìide, cho-dhùin Comataidh Dealabhachaidh a' Chinn a Tuath gun toireadh a' phròiseact droch bhuaidh air seallaidhean agus bòidhchead na sgìre.

Ath-thagradh

Dh' fhaodadh gun cuir seo teagamh ann am planaichean na companaidh airson tuathanasan-èisg eile san Eilean Sgitheanach, ge-tà.

Bhruidhinn Emma Pheutan as leth na coimhearsnachd aig a' choinneimh.

"Bha mi a' bruidhinn air a' bhuaidh a tha e a' dol thoirt air an àrainneachd againn, air na beathaichean agus beathaichean-mara, air an àite fhèin agus air na seallaidhean," thuirt i.

"Tha e a' toirt toileachais dhomh fhaicinn cho dlùth 's a tha sinn mar choimhearsnachd.

"Bha a' choimhearsnachd gu lèir ag obair còmhla.

"Bidh barrachd obair againn ri dhèanamh ach 's e buannachd a th' ann an-diugh."

Tha dùil ann a-nis gun cuir a' chompanaidh ath-thagradh chun an riaghaltais, is iad a' feuchainn ri cead fhaighinn fathast airson an tuathanais-èisg.