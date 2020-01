Steafan Mac an t-Suarlanaich

Tha ath-sgrùdadh ga dhèanamh air bàs fireannaich ann an Gallaibh bho chionn sia bliadhna. Chaidh Steafan Mac an t-Suarlanaich, a bha 25 , a dhìth bho dhachaigh ann an Liabost anns an t-Sultain 2013. Chaidh a chorp a lorg às dèidh 11 là air a' chladach faisg air Occumster. Tha a theaghlach ag iarraidh gun tèid rannsachadh muirt a chur air cois agus tha na Poilis air a bhith a' tadhal air dachaighean ann an Liabost is iad a' sìreadh fiosrachaidh air ciamar a fhuair Mgr Mac an t-Suarlanaich bàs.

Bhìoras

Dhearbh eòlaichean slàinte ann an Sìona gum b' urrainn dhan bhìoras analach a sgapadh bho dhuine gu duine. Chaidh faisg air 300 a ghannrachadh le coronavirus agus tha sianar air bàsachadh. Tha am bhìoras cuideachd air nochdadh ann an Iapan, Coirèa a Deas agus Thailand. Coinneachaidh Buidheann Slàinte na Cruinne a-màireach a dheasbad am bu chòir dhaibh suidheachadh èiginneach eadar-nàiseanta a ghairm.

Cosnaidhean

Thàinig lùghdachadh beag air na tha de dhaoine gun chosnadh ann an Alba agus anns an Rìoghachd Aonaichte anns an fharsaingeachd. Anns na trì mìosan chun na Samhna, thuit an àireamh de dh'Albannaich a bha a' sireadh obrach 5000 gu 105,000. Tha seo a' fàgail ìre de chionn-cosnaidh na h-Alba aig 3.8%, an ìre as ìsle airson 45 bliadhna.

Companaidh Chàraichean Lìobhainn

Chaidh còrr is 100 obraichean a shàbhaladh aig companaidh reic chàraichean a chaidh ann an rianachd air an t-seachdain seo chaidh. Bha Companaidh Chàraichean Lìobhainn a' fastadh faisg air 140 luchd-obrach aig ceithir làraichean ann an Dùn Èideann agus Salcraig. Chaidh na h-ionadan ann an Dùn Èideann a cheannach le na companaidhean Grange Motors agus Vertu Motors. Thuirt an luchd-rianachd gu bheil iad a' cumail cùl-taic ri na 38 duine a chaidh a phàigheadh dheth ann an Salcraig.

Ceannairc

Tha an Riaghaltas a' moladh toirt air ceannaircaich deuchainn lorgair-brèige a ghabhail nuair a tha iad gan saoradh bhon phrìosan. Tha ministearan cuideachd airson binn nas fhaide a stèidheachadh airson achdan ceannairc, agus stad a chur air a bhith a' saoradh nan ceannairceach as miosa mus tig na binn aca gu crìch.