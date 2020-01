Rannsachadh às ùr mu bhàs Steafain Shutharlanaich

Image copyright Teaghlach Steafain Shutharlanaich Image caption Lorgadh corp Steafain Shutharlanaich 11 là às dèidh dha dol a dhìth.

Tha rannsachadh às ùr air tòiseachadh air mar a thachair dha fear à Liabost, Steafan Sutharlanach, a chaidh fhaighinn marbh air cladach ann an Gallaibh anns an t-Sultain 2013.

Bha Steafan, a bha 25, air a dhol a dhìth à Liabost 11 là ron sin.

Bidh na Poilis Dimàirt a' dol mun cuairt nan dorsan anns a' bhaile.

Tha a theaghlach a' cumail a-mach gur dòcha gun deach a mhurt.

Oifis

Aig an àm thuirt na Poilis gur e tubaist a dh' èirich dha, no gun do chuir e làmh na bheatha fhèin.

Tha na Poilis air oifis a stèidheachadh anns a' bhaile, gus cothrom a thoirt dhan choimhearsnachd a bhith a' bruidhinn riutha mu dhèidhinn.

Nochd Poileas Alba an-uiridh gum biodh iad a' coimhead às ùr air gach pìos rannsachaidh a rinneadh aig àm a' bhàis.

Thuirt iad gun robh an ath-sgrùdadh seo ga dhèanamh gus feuchainn ri ceistean an teaghlaich a fhreagairt.