Dragh mu thruailleadh an Inbhir Nis

Image copyright Geograph / Ian S

Tha sràid air a' Ghàidhealtachd am measg an fheadhainn as miosa ann an Alba a thaobh truailleadh an aidheir.

Rinn a' bhuidheann Friends of the Earth (FoE) ann an Alba rannsachadh air truailleadh air sràidean na dùthcha sa bhliadhna a chaidh seachad.

Thuirt iad gun robh ìrean nas miosa ann an 2019 ann an grunn sgìrean an taca ri bliadhnaichean eile.

B' e Sràid Hope ann an Glaschu a bu mhiosa ann an Alba a thaobh truailleadh an aidheir.

Nochd Sràid na h-Acadamaidh ann am meadhan Inbhir Nis sa cheathramh àite air an lìosta.

Càineadh

Bha ìrean NO2 air an t-sràid os cionn na h-ìre laghail a stèidhich an EU ann an 2010.

Thuirt FoE Alba gu bheil an rannsachadh aca a' sealltainn nach eil luchd-poileataigs aig ìre ionadail is nàiseanta air adhartas gu leòr a dhèanamh a thaobh na th' ann de chàraichean ann am bailtean a lùghdachadh.

Thuirt iad cuideachd nach eil còmhdal phoblach math gu leòr is gu bheil e ro dhaor.

Thuirt fear-leabhairt bho Riaghaltas na h-Alba gu bheil iad ag obair gu cruaidh gus piseach a thoirt air ìre an aidheir agus gu bheil ìrean de thruailleadh air a bhith a' tuiteam.

Dh'innis e cuideachd gun tig leasachadh le Sgìrean Eimiseanan Ìosal ann am bailtean le casg a chur air càraichean a tha a' cur gu mòr ri truailleadh.