Image copyright SNS

Boglaichean de phàircean, feasgaran dorcha fuara, cothrom fuamhaire a leagail.

Oh, agus rùsg banana.

Dè th' ann ach Romansa a' Chupa.

Tha Cupa na h-Alba air a' Cheathramh Chuairt a ruighinn is na sgiobaidhean mòra air tighinn a-steach.

Gu h-eachdraidheil 's e rud sònraichte a bha seo dha na sgiobaidhean Gàidhealach. Cothrom a dhol an aghaidh feadhainn bho Lìog na h-Alba agus sealltainn gun robh Lìog na Gàidhealtachd a cheart cho math, no fiù 's nas fheàrr.

Atharrachadh

Tric gu leòr dh'fhalbh sgiobaidhean air ais sìos an A9 leis an iomairt aca sa chupa seachad agus an cliù air buille fhulang aig làmhan Chaley, Thistle, Ross County, is eile.

Chaidh a' chuibhle mun cuairt chun na h-ìre is gun do chuir an Cupa fhèin seachad bliadhna air a' Ghàidhealtachd.

Tòisichidh ICT is Ross County sa chupa uair eile Disathairne is iadsan a-nise nan sgiobaidhean mòra a bhios a' feuchainn ri dhèanamh cinnteach nach caill iad ri feadhainn nas lugha.

'S iad County aig a bheil an dùbhlan as motha an seo, 's dòcha, is iad air falbh an aghaidh Ayr United.

Chan eil na Staggies air geama farpaiseach a chluich am-bliadhna is a' Phrìomh Lìog air a bhith na tàmh.

Image copyright SNS Image caption Choinich ICT is County an Cupa na h-Alba an-uiridh.

Rud a tha uaireannan air obrachadh an aghaidh sgiobaidhean san t-suidheachadh seo is iad buailteach a bhith car meirgeach nuair a thilleas iad ann an Cupa na h-Alba.

Dh'innis co-mhanaidsear Chounty, Stiùbhart Kettlewell, gun do chluich iad geama càirdeil an aghaidh Bhrùra is gu bheil iad a' faireachdainn gu bheil iad deiseil airson an turais a Shiorrachd Adhair.

Thig Jordan Tillson is Coll Donaldson, a chuir ainmean ri cùmhnantan le County an t-seachdain seo, a-steach dhan bhuidhinn.

Tha Ayr fhèin air an sgioba aca a neartachadh is an t-Èireannach òg, Aaron Drinan, air tighinn air iasad bho Ipswich.

Cothrom

Ged nach bi seo furasta do Chounty, rinn iad math aig Pàirce Somerset sa Championship an-uiridh nuair a bha Ayr na bu làidire na tha iad a-nise.

Bu chòir co-dhiù gum bi sgioba Inbhir Pheofharain san taghadh airson na còigeamh cuairt.

Bidh Caley Thistle air an rathad cuideachd is iad a' dol an aghaidh Alloa.

Dà sgioba a tha glè eòlach air a' chèile is iad air coinneachadh mar-thà trì tursan air an t-seusan seo.

Bha làmh an uachdair aig ICT thuige seo is iad air dà gheama a bhuannachadh is iad co-ionann san fhear eile.

Image copyright SNS Image caption Tha ICT is Alloa air fàs gu math eòlach air a' chèile air an t-seusan seo.

Ged a tha sgioba Inbhir Nis air Coll Donaldson a chall an t-seachdain seo, tha deagh naidheachd ann dhaibh is Tom Walsh ri fhaighinn a-rithist.

Chan eil Walsh air cluich bho thoiseach na Samhna is cuiridh e gu mòr ri roghainnean Iain Robasdain aig an aghaidh.

Dh'innis an Robasdanach cuideachd gu bheil Sean Welsh air a bhith a' dèanamh adhartais agus gu bheil teans fiù 's gum bidh e air air ais 'son an turais a dh'Alloa.

Bheir sin togail do dh'ICT is iad air a bhith ag ionndrainn obair Welsh ann am meadhan na pàirce.

Gann

Cha bhi Lewis Toshney, a chuir ainm ri cùmhnant aig ICT an t-seachdain seo, ri fhaighinn oir chluich e san fharpais mar-thà air an t-seusan seo airson sgioba na h-Eaglaise Brice.

Tha Alloa, a tha aig bonn an Championship, rudeigin gann de chluicheadairean an-dràsta is laoich mar Andy Greumach is Ailean Trouten a dhìth orra anns na seachdainean mu dheireadh.

Dh'fhaodadh nach till iad Disathairne is geama lìge cudromach aig na Speachan ri thighinn Dimàirt.

Ach ma tha feum aig Alloa air spionnadh, 's dòcha gun cuimhnich iad air 1986 nuair a dh'fhulaing iad bho Romansa a' Chupa an aghaidh sgioba bho Lìog na Gàidhealtachd.

Còrr is 30 bliadhna air adhart is le ad an fhuamhaire a-nise le Inbhir Nis, seo cothrom dhaibh dìoghaltas air choireigin fhaighinn airson na rinn Caledonian orra.