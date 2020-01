Gluasadan gu leòr

Image copyright SNS Image caption Sealladh a chunnacas tric is minig an Eilginn anns na bliadhnaichean mu dheireadh is Shane Mac an t-Sutharlanaich a' cur nan tadhal.

Tha seachdain thrang aig an dà sgioba mhòr Ghàidhealach air leantainn le ICT air aonta a dhèanamh le Shane Mac an t-Sutharlannaich.

Dh'innis iad gu bheil Mac an t-Sutharlannaich, 29, air ainm a chur ri ro-chùmhnant agus gun gluais e bho Eilginn aig deireadh an t-seusain.

Thòisich Mac an t-Sutharlannaich le ICT mar bhalach is dòchas gu leòr ann mu dheidhinn.

Cha do rinn e gu leòr airson fuireach aig a' chluba ge-tà, is tha e air grunn bhliadhnaichean a chur seachad còmhla ri Ceann Phàdraig is Eilginn.

Cothrom

Ach le còrr is 20 tadhal 'son Eilginn mar-thà air an t-seusan seo, tha Iain Robasdan air co-dhùnadh gu bheil Mac an t-Sutharlannaich airidh air cothrom eile aig ìre nas àirde.

"Tha sinn eòlach gu leòr air Shane. Tha air a bhith a' cur nan tadhal is tha miann aige a bhith a' cluich ball-coise làn-ùine," thuirt an Robasdanach.

"Tha tuigse aige gur e cothrom air leth a tha seo dha.

"Tha e air a chlàradh le Eilginn fhathast is tha sinn air innse dha gu bheil sinn a' sùileachadh gun obraich e gu cruaidh dhaibh gu deireadh an t-seusain," thuirt e.

'S e togail a bha seo do dh'ICT às dèidh dhaibh Coll Donaldson a chall gu Ross County.

Image copyright Ross County Image caption Coll Donaldson às dèidh dha a dhol tarsainn air an drochaid.

Phàigh County suim nach deach a sgaoileadh gu poblach gus am fear-dìon, 24, a thoirt tarsainn na Drochaid.

Bha Donaldson air soirbheachadh gu math le ICT, às dèidh ùine dhoirbh aig Dundee United.

"Bha sinn a' cumail sùil air Coll 'son treis is tha sinn air ar dòigh a thoirt a-steach," thuirt Ross County.

"Tha sinn den bheachd gun cuir e ris a' bhuidhinn againn an seo," thuirt iad.

Bha County mar-thà air Jordan Tillson a thoirt a-steach bho Exeter City.

Trang

Tha na h-uimhir de ghluasadan eile air a bhith a' dol air adhart le cluicheadairean òga aig Caley Thistle.

Thill Jack Brown bhon bhuidhinn a tha air iasdad aig a' Ghearasdan is chaidh e a-mach air iasad eile sa bhad gu Ràthais.

Aig an dearbh àm, tha ICT air Lewis Hyde is Daniel Hoban a chur a-mach air iasad dhan Ghearasdan, ach tha Màrtainn MacFhiongain air tilleadh a dh'Inbhir Nis is e air a ghoirteachadh.

Dhearbh ICT nas tràithe san uinneig gu bheil iad air Lewis Toshney, a bha aig an Eaglais Bhric mu dheireadh, a thoirt a-steach.