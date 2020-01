Na Meadhanan Sòisealta

Tha Colaiste Rìoghail nan Saic-Eòlaichean ag ràdh gum feumar toirt air companaidhean nam meadhanan sòisealta fiosrachadh a thoirt seachad airson rannsachaidh cheart air dè an ìre dha bheil an teicneòlas a' toirt droch bhuaidh air slàinte-inntinne òigridh. Tha a' Cholaiste Rìoghail ag ràdh nach bi tuigse cheart ann air cunnartan no buannachd nam meadhanan sòisealta mura bi rannsachadh farsainn ann.

Brexit

Thuirt Co-Òrdanaiche Bhrexit aig Pàrlamaid na h-Eòrpa gun do gheall Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte nach tèid duine a chur dìreach a-mach à Breatainn nach do dh'iarr cead fuireach. Feumaidh feadhainn à dùthchannan an Aonaidh Eòrpaich agus an cuid theaghlaichean cead iarraidh air fuireach ann am Breatain an dèidh Bhrexit. 'S e deireadh na h-Ògmhios an ath-bhliadhna an ceann-là airson sin iarraidh.

Seirbheis Iùil

Rinn an t-aonadh Prospect càineadh às ùr air a' phlana a th' aig HIAL, companaidh phort-adhair na Gàidhealtachd 's nan Eilean, airson seirbheisean an luchd-iùil a chur còmhla anns an aon àite. Dh'innis HIAL gun do cheannaich iad togalach ann an Inbhir Nis anns am bi an t-ionad ùr, agus gum bi seirbheis iùil nas lugha aig na puirt-adhair ann am Beinn nam Fadhla agus Inbhir Ùige. Tha Prospect ag ràdh gun caill na h-eileanan 60 cosnadh math.

Comhairle nan Eilean Siar

Dh'aidich Comhairle nan Eilean Siar gu bheil dùbhlan romhpa sàbhaladh airgid am-bliadhna. Bha a' Chomhairle a' toirt freagairt do dh'aithisg bho Bhuidhinn Sgrùdaidh na h-Alba a tha a' ceasnachadh an gabh na sàbhalaidhean dèanamh le bhith ag atharrachadh mar a tha seirbheisean gan ruith.

Astràilia

Rinn uisge trom ann an ceann an ear-dheas Astràilia faochadh dha na sgiobannan smàlaidh a tha a' strì ris na teineachan mòra an sin. Tha dragh ann a-niste gu bheil an t-uisge cho trom 's gum faodadh maoimtean-slèibhe a bhith ann, agus tha aithrisean ann mar thà air tuiltean ann an stàit New South Wales.

Bòrd na Gàidhlig

Gheall Bòrd na Gàidhlig gu bheil iad a' toirt atharrachaidh air an dòighean-obrach an dèidh càinidh làidir bho Chomataidh an Sgrùdaidh ann am Pàrlamaid na h-Alba an-dè, agus bho Àrd-Neach-Sgrudaidh na h-Alba ann an aithisg aig deireadh na bliadhna an-uiridh. Thog an dà chuid dragh mu chion stiùir is cion soilleireachd, agus chaidh aon bhall air a' Chomataidh Sgrùdaidh an-dè cho fada ri maoidheadh gum bu chòir do bhuill a' Bhùird agus manaidsearan an dreuchdan fhàgail mura bi adhartas ann.

Glaschu

Tha poilis ann an Glaschu ag iarraidh bruidhinn ri triùir dhaoine mu bhàs dhuine eile sa bhaile. Chaidh corp Johnny Connelly a bha 28 bliadhna de dh'aois, a thoirt às an uisge aig Cidhe Speirs ann an sgìre Phort Dundas anns an Iuchar an-uiridh. Tha na Poilis an amharas gun deach ionnsaigh a thoirt air, agus tha iad ag iarraidh bruidhinn ri triùir a bh' air Rathad Garscube mu 10:30f air a' 15mh là den Iuchar an-uiridh.